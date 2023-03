LA CAPITANA GIORGIA TIENE A BADA IL “CAPITONE” – LA LEGA VUOLE APPROFITTARE DELLA TRAGEDIA DI CUTRO PER UNA RIEDIZIONE DEI DECRETI SICUREZZA, MA LA MELONI NON HA INTENZIONE DI CEDERE. APPROVARE ORA NORME RESTRITTIVE, SULL’ONDA DEL “CORDOGLIO” PER LA MORTE DI 71 MIGRANTI, SAREBBE UN BOOMERANG POLITICO - INTANTO SALVINI SI SCHIERA CON IL "SUO" MINISTRO PIANTEDOSI E INTESTA LA DIFESA A TUTTO IL GOVERNO: "SOSTENUTO AL 100%. LA SQUADRA È COMPATTA"

piantedosi salvini meloni

1. MIGRANTI: SALVINI, GUARDIA COSTIERA AVVISATA DOPO TRAGEDIA

(ANSA) - "La Guardia Costiera è stata avvisata a tragedia avvenuta". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Rtl, circa il naufragio dei migranti a Cutro, sottolineando che "tirare in ballo anche un corpo di eccellenza dello Stato, marinai e marinaie che rischiano la vita per salvare altre vite, mi sembra veramente bassa politica".

2. SALVINI, PIANTEDOSI SOSTENUTO AL 100%, NOI COMPATTI

(ANSA) - Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi "è sostenuto al 100%" dal governo, "la squadra è compatta. Sono solo polemiche giornalistiche". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Rtl.

SALVINI - PIANTEDOSI - NAUFRAGIO DEI MIGRANTI A CUTRO - VIGNETTA ELLEKAPPA

2. IL PIANO PER SCAFISTI, ASILO E SALVATAGGI LA LEGA IN PRESSING PER LA «LINEA DURA»

Estratto dell’articolo di Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

La bozza ancora non c’è. Anzi, le bozze. Visto che al Consiglio dei ministri di giovedì a Cutro Giorgia Meloni vuole arrivare con un pacchetto di norme sull’immigrazione che possano dare seguito al monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella a trasformare il «cordoglio in scelte concrete di Italia e Ue». E all’appello di papa Francesco all’accoglienza.

KING ONG - MEME DI EMILIANO CARLI

«Non saranno provvedimenti di facciata», filtra da Palazzo Chigi, ma «l’inizio di un percorso articolato che affronta l’intero problema nella sua complessità». E certamente non saranno una riproposizione di quei decreti sicurezza che peraltro la Corte costituzionale ha già bocciato. Si tenta così di disinnescare le polemiche dall’opposizione che hanno investito la premier e il governo.

Per questo genera scompiglio la calendarizzazione proprio nella stessa giornata di giovedì alla Camera, in commissione Affari costituzionali, della stretta sui permessi di soggiorno voluta dalla Lega per porre fine ad alcune «discrezionalità» delle commissioni nel concederli con un ddl che torna al decreto Salvini. Ma dal governo si smentiscono dissidi: «La sintesi sarà trovata come sempre».

sergio mattarella e giorgia meloni alla scuola nazionale dell amministrazione 2

Si lavora su tre direttrici: la lotta al traffico, l’accoglienza e il pressing sull’Unione Europea. Tuttavia il pacchetto non potrà non tenere conto anche di una revisione della gestione del soccorso in mare. La «falla» nella catena delle competenze, che ha contribuito, almeno in parte, al naufragio, va sanata subito. E in queste ore si valuta la possibilità di rivedere l’assetto normativo e di procedure per rendere più chiaro a tutti ciò che la premier Meloni ha dichiarato in ogni occasione: «Prima di tutto occorre salvare le vite umane».

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone

[…] Sull’accoglienza la premier Meloni arriverà a Cutro forte di un impegno a riaprire il decreto flussi per almeno 100 mila lavoratori extra Ue. Un provvedimento che potrebbe avere durata biennale. Con una quota premio di ingressi per quei Paesi che firmano accordi per il rimpatrio di migranti illegali. […]

matteo salvini con i migranti

Sul traffico di esseri umani l’intenzione è di usare il «pugno duro» con gli scafisti, una parte della maggioranza già pensa a un inasprimento delle pene. In realtà le norme già ci sono, così come la previsione di pene molto alte per chi compie il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per questo ci si confronterà con il Quirinale sull’opportunità di procedere per decreto. La strada passa comunque per una politica che combatta le organizzazioni criminali nei Paesi d’origine. Impegno già sottoscritto nel vertice dei Paesi del Med 5 di cui fanno parte Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna. […]

il naufragio del barcone di migranti a canneto di cutro visto dall'alto sergio mattarella e giorgia meloni alla scuola nazionale dell amministrazione 1 MATTEO PIANTEDOSI MATTEO SALVINI sergio mattarella e giorgia meloni alla scuola nazionale dell amministrazione 4 piantedosi salvini meloni tajani sacerdote davanti alle salme del naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone cadaveri di migranti morti nel naufragio a steccato di cutro, crotone naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1 piantedosi salvini meloni tajani