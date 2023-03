22 mar 2023 13:20

UN CAPITONE IN SECCA – DOPO UN BRACCIO DI FERRO TRA LEGA E FRATELLI D’ITALIA, È STATO DECISO CHE IL NOME DEL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA SICCITÀ SARÀ SCELTO DA MATTEO SALVINI. E NON È ESCLUSO CHE SARÀ LO STESSO VICEPREMIER A RICOPRIRE L'INCARICO – MA A CIRCOSCRIVERE LE COMPETENZE DEL NUOVO “PLENIPOTENZIARIO” È STATO IL COGNATO D'ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA – IL GOVERNO PREPARA UN MAXI-DECRETO PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E LE NUOVE REGOLE PER AFFRONTARE LA CRISI IDRICA…