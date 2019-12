23 dic 2019 13:20

CAPPATO, NO CARCERATO - ASSOLTO ANCHE IN APPELLO IL RADICALE CHE ACCOMPAGNÒ DJ FABO IN SVIZZERA PER IL SUICIDIO ASSISTITO: IL FATTO NON SUSSISTE - L'ABBRACCIO CON LA FIDANZATA DI FABIANO: ''OGGI INSIEME A ME AVREBBE FESTEGGIATO, PERCHÉ È UNA BATTAGLIA PER LA LIBERTÀ DI TUTTI, IN CUI CREDEVA DALL'INIZIO'' - LA PM DELL'ACCUSA (CHE CHIEDEVA L'ASSOLUZIONE): ''È UNA SENTENZA IMPORTANTE, SPERO SI POSSA DARE UNA LEGGE A CHI SPERA''