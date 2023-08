CARA GIORGIA: O LASCI PERDERE I POLACCHI E I FASCI DI VOX, O NIENTE ALLEANZA - MANFRED WEBER, IL PRESIDENTE DEL PPE, CHE SOGNA DI PRENDERE IL POSTO DI URSULA VON DER LEYEN, NELL'INTERVISTA ALLA TV TEDESCA "ZDF" HA SDOGANATO UFFICIALMENTE LA MELONI: "FAREMMO UN GROSSO ERRORE SE LA METTESSIMO SULLO STESSO PIANO DI AFD”. MA OLTRE ALLE IMPROPONIBILI SVASTICHELLE TEDESCHE CHE, COME LA LE PEN, NON FANNO PARTE DI ECR (STANNO CON SALVINI), IL CRUCCO HA AMMESSO DI RIFIUTARE A PRIORI OGNI ALLEANZA ANCHE CON IL PARTITO POLACCO, PIS, STORICO ALLEATO DI FRATELLI D’ITALIA NEI CONSERVATORI. INSOMMA, WEBER DICE SÌ SOLO A GIORGIA, CHE NON HA ALCUNA INTENZIONE DI MOLLARE I POLACCHI....

ARTICOLI CORRELATI

MANFRED WEBER INCONTRA GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI - 11 NOVEMBRE 2022

IL PRESIDENTE DEL PPE SDOGANA LA DUCETTA MA LA AVVERTE: “ORA È RISPETTATA E ACCETTATA A LIVELLO INTERNAZIONALE. PENSO CHE FAREMMO UN GROSSO ERRORE SE LA METTESSIMO SULLO STESSO PIANO DI AFD”. MA? C’È UN MA: “CREDO CHE LEI E FRATELLI D’ITALIA DEBBANO DIMOSTRARE NELLE PROSSIME SETTIMANE DI ESSERE AL FIANCO DI QUESTA EUROPA” – “L’INGRESSO NEL PPE? NON È AL MOMENTO IN DISCUSSIONE…

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/crauti-amari-giorgia-meloni-ndash-presidente-ppe-sdogana-362925.htm

WEBER, MELONI NON È COME AFD MA DIMOSTRI DI ESSERE CON L'UE

giorgia meloni e mateusz morawiecki alla conferenza di ecr a varsavia

Da www.ansa.it – 7 agosto 2023

"Credo che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia debbano dimostrare nelle prossime settimane e mesi di essere al fianco di questa Europa".

Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, in un'intervista all'emittente tedesca Zdf, precisando che il possibile ingresso di FdI nel Ppe "non è al momento in discussione".

Tuttavia, ha evidenziato Weber, "Meloni ora è rispettata e accettata a livello internazionale, ha sostenuto il trattato di Lisbona al Parlamento italiano e il patto migratorio e vuole plasmare l'Europa.

marine le pen matteo salvini meme by edoardo baraldi

Penso che faremmo un grosso errore se mettessimo sullo stesso piano AfD e Giorgia Meloni".

"Fratelli d'Italia non fa parte della mia famiglia politica", quella dei Popolari, "e ci sono molti punti su cui non sono d'accordo con la loro opinione", ha spiegato ancora Weber, rimarcando tuttavia l'impegno verso l'Ue dimostrato in questi mesi al governo dalla premier Giorgia Meloni. In particolare, ha osservato il presidente del Ppe, "Meloni ha supportato il Patto per la migrazione, al contrario di Viktor Orban, che lo rifiuta ancora".

Paragonare FdI ad AfD, ha aggiunto il leader bavarese membro in patria della Csu, sarebbe "un grosso errore" perché "in AfD abbiamo un chiaro antieuropeismo e un chiaro nazionalismo, mentre Meloni come capo del governo sta contribuendo a plasmare l'Europa".

Manfred Weber e Ursula von der leyen

VIDEO: L'INTERVISTA DI WEBER ALLA ZDF

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/weber-eu-evp-afd-meloni-100.html

LE DICHIARAZIONI DI MANFRED WEBER ALLA ZDF DI TRE GIORNI FA

Da https://www.zdf.de/

L'AfD vede l'Unione Europea come un progetto fallito e vuole che venga rifondata come "Associazione delle Nazioni Europee". Il partito fissa questo obiettivo nel programma per le elezioni europee del 2024, deciso all'unanimità in una conferenza del partito a Magdeburgo. Rappresenta un allontanamento radicale dall'UE, che la Germania ha contribuito a fondare e plasmare per decenni.

BJORN HOECKE ALICE WEIDEL

Manfred Weber, capo del Partito popolare europeo (PPE), vede il programma di AfD come una "dichiarazione di guerra" all'Europa in un'intervista con ZDF e critica aspramente il partito di estrema destra.

"Le risoluzioni e la lista dei candidati sono una dichiarazione di guerra all'Unione e al mio partito, il Partito popolare europeo in Europa", ha affermato Weber. Si oppone a tutto ciò per cui le generazioni precedenti hanno combattuto.

L'Unione Europea è la migliore Europa che abbiamo mai avuto. E ora l'AfD dichiara guerra a questa Europa. Ecco perché faremo di tutto per ridimensionare l'AfD, afferma Weber.

PNRR – GIORGIA MELONI URSULA VON DER LEYEN - VIGNETTA BY LE FRASI DI OSHO

I vertici dell'AfD, tuttavia, ritengono il loro atteggiamento “ moderato”: la leadership del partito non chiede più lo scioglimento dell'UE e l'uscita dalla NATO. Tuttavia, vogliono ancora "un'Europa fondamentalmente diversa, un'Europa nazionalista", critica Weber.

Weber sostiene che sia un male necessario il fatto che il PPE in alcuni provvedimenti sia d'accordo con AfD come un male necessario. "Noi votiamo al Parlamento europeo ed esprimiamo le nostre posizioni, come riteniamo opportuno", afferma il leader del PPE.

Il fatto che l'AfD rappresenti le stesse posizioni in singole aree è "purtroppo vero", ha affermato Weber. "Ma è anche chiaro che l'AfD rappresenta posizioni radicali in molte aree che non sono le nostre".

MANFRED WEBER A PALAZZO CHIGI PER INCONTRARE GIORGIA MELONI

Interrogato sulla possibile collaborazione con il partito post-fascista del primo ministro italiano Giorgia Meloni, Weber ha spiegato che Fratelli d’Italia non fa parte del PPE. “Ci sono molti punti su cui non siamo d'accordo con la loro opinione e l’ingresso nel nostro gruppo parlamentare non è per il momento all'ordine del giorno”. Weber le chiede prima di “dimostrare di essere al fianco di questa Europa. “chi guarda oggi l'azione del governo e chi vede anche come Giorgia Meloni sia ormai accettata e rispettata a livello internazionale. Ha sostenuto il patto migratorio e il trattato di Lisbona nel parlamento italiano, e vuole plasmare l'Europa. Penso che faremmo un grosso errore se mettessimo sullo stesso piano AfD e Giorgia Meloni.

giorgia meloni e mateusz morawiecki a varsavia

Secondo Weber, invece, la linea rossa per la futura maggioranza di centrodestra dovrà basarsi su tre punti:

"Ogni partner deve essere per l'Ucraina".

"Ogni partito deve voler contribuire a plasmare l'Europa e non volerla abolire".

"Ogni parte deve accettare lo stato di diritto".

Chiunque lo accetti può essere un partner democratico. Coloro che non si conformano a questo - come l'AfD, Le Pen o il partito polacco PiS - sono oppositori politici.

BJORN HOECKE giorgia meloni e mateusz morawiecki a varsavia.

antonio tajani manfred weber

giorgia meloni e mateusz morawiecki a varsavia