I CARABINIERI VANNO SEMPRE IN COPPIA, ANCHE ALLE ELEZIONI – A SAVIGNANO IRPINO, PAESINO DI MILLE E TRECENTO ANIME IN PROVINCIA DI AVELLINO, DUE CARABINIERI DELLA STESSA CASERMA SI SFIDANO PER DIVENTARE SINDACO: SONO FABIO DELLA MARRA, VICE COMANDANTE, E IL BRIGADIERE CAPO FELICE MARIO RUSSO - DELLA MARRA È STATO SINDACO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI SOSTENUTO ANCHE DAL COLLEGA, CONSIGLIERE COMUNALE DELLA SUA MAGGIORANZA...

fabio della marra 1

(ANSA) - Per almeno un mese, quello della campagna elettorale, i rapporti gerarchici saranno azzerati tra Fabio Della Marra, vice comandante della Stazione dei carabinieri di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, e il brigadiere capo Felice Mario Russo, in servizio presso lo stesso comando.

L'8 e il 9 giugno prossimi si contenderanno i voti dei quasi 1.300 elettori di Savignano Irpino, che da 700 metri di altezza domina la Valle del Cervaro, ad un passo dalla provincia di Foggia e a meno di dieci chilometri dalla caserma in cui entrambi prestano servizio. Della Marra, 52 anni, originario di Penne, in provincia di Pescara, è stato sindaco negli ultimi dieci anni sostenuto anche da Russo, 58 anni originario di Foggia, consigliere comunale della sua maggioranza.

fabio della marra 2

Le strade si sono divise in questa tornata elettorale per divergenze sulla composizione della lista e dei futuri assessori. Della Marra non drammatizza: "Siamo in democrazia, ognuno ha diritto a mettersi in gioco", dice rivolto a Russo di cui è stato comandante fino allo scorso 25 aprile. Da escludere confronti al calore bianco tra i due sfidanti.

"Le divisioni politiche -sottolinea Della Marra- non possono farci dimenticare la divisa che indossiamo". Ma anche perché sul tema che ha recentemente diviso il consiglio comunale e la comunità, sono entrambi d'accordo: il programmato impianto per la trasformazione dei fanghi in compost provenienti dalle aziende agro-alimentari non si farà nel comune che dal 2016 è a buon diritto inserito nel circuito dei Borghi più belli d'Italia.

carabinieri carabinieri

fabio della marra 3