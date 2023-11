LO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI DEI COMICI RUSSI VOVAN E LEXUS - INTEGRALE

MEME SULLO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI

Estratto dell’articolo di Carlo Bonini per “la Repubblica”

Sarebbe bello poter ridere della sgangherata telefonata della nostra premier, beffata dalla coppia di burloni russi Vovan e Lexus, all'anagrafe Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stoljarov. Un passato da giornalisti e un presente da comici o, per dirla con Palazzo Chigi, da “impostori” in odore di servizi. Ma purtroppo la faccenda è estremamente seria.

Per quel che svela della personalità e della postura di Giorgia Meloni e per la disperante fotografia che offre di chi le è intorno e dovrebbe proteggerla. Da incursioni maramalde e anche e soprattutto da se stessa.

Vladimir Kuznecov e Alexei Stoljarov - Vovan e Lexus

Per quel che se ne sa e […], i due russi riescono a fissare un appuntamento telefonico con Giorgia Meloni con la stessa facilità con cui si fissa una visita dal dentista. L'interlocutore si qualifica come Presidente della commissione dell'Unione africana, il sessantatreenne Moussa Faki. E chi prende nota della richiesta e la istruisce — di regola l'ufficio del consigliere diplomatico della presidenza del Consiglio — ci casca con tutte le scarpe. N

LO SCHERZO TELEFONICO DEI COMICI RUSSI VLADIMIR KUZNETSOV E ALEKSEI STOLIAROV A GIORGIA MELONI

on è dato sapere se controlla l'effettiva identità e utenza da cui proviene quella chiamata. Né è dato sapere se attivi le nostre strutture diplomatiche per un controllo. Certamente non viene nemmeno messo per un attimo sul chi vive dal forte accento russo dell'inglese che parla il sedicente africano.

Che, per altro, è nato in Ciad […] e dunque se proprio un accento deve avere nel parlare inglese lo avrebbe francese. Il 18 settembre, dunque, il farlocco Faki viene diligentemente richiamato da Palazzo Chigi all'ora e al numero che ha fornito e una pimpante Meloni, che lo ha incontrato una sola volta in aprile, gli riserva il tempo, la confidenza e il paternalismo gradasso che si hanno con gli amici al bar.

tweet sulle scherzo telefonico a giorgia meloni 7

La sventurata premier è talmente compresa dal suo ruolo e dalla ciclopica considerazione che ha di se stessa che nell'interminabile conversazione […] vede bene di abbandonarsi a braccio a scivolose considerazioni sulla guerra in Ucraina e la tenuta dell'alleanza occidentale, sulla crisi dei migranti, sulle politiche di Macron in Niger.

Anche a Meloni […] non suona strano quell'africano che parla come un russo in un film di spie o nella saga di Rocky. Né suona strano che l'africano non abbia nulla da dirle ma solo domande da farle. O che, discutendo del nazionalismo ucraino, citi una figura chiave come Stepan Bandera […]. Probabilmente perché — come lei stessa ammette con l'interlocutore — non ha la più pallida idea di chi sia questo diavolo di Bandera.

Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stoljarov - Vovan e Lexus

Alla fiera del dilettantismo la frittata è dunque fatta. [...] L'Italia scopre insomma che è in mano a Dio solo sa chi. A una dilettante che, per giunta, di fronte alla catastrofe che la “burla” russa svela non trova nulla di meglio da fare che un comunicato in cui, di fatto […] carica la croce sulle spalle dell 'ambasciatore di lungo corso Francesco Talò, diplomatico di area, a un passo dalla pensione e dunque, da ieri, con un piede e mezzo fuori da Palazzo Chigi.

[…] Meloni e con lei il suo ineffabile cerchio magico si guardano bene […] dal chiarire se la registrazione […] sia l'integrale della conversazione intrattenuta il 18 settembre con l'africano farlocco o sia solo una parte.

IL PRESIDENTE AFRICANO CON L ACCENTO RUSSO - MEME SULLO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI

E nel farlo finire per inserire una domanda ovvia. Per quale motivo, visto che la telefonata è del 18 settembre, la registrazione è stata resa pubblica da Mosca solo l'1 novembre? In questi 40 giorni di intervallo c'è stata forse un'iniziativa diplomatica russa nei confronti di palazzo Chigi per negoziare l'uscita pubblica di quella conversazione o purgarne delle parti? A dire il vero di domande ce ne sarebbero anche molte altre. […] Ma ne avanziamo una sola.

Da domani quale capo di stato o di governo straniero sarà disposto a condividere con Giorgia Meloni informazioni o considerazioni di una qualche delicatezza sapendo che la nostra premier e il suo staff sono capaci di prodezze come quella con Vovan e Lexus? Essere sepolti dal ridicolo è, o almeno dovrebbe essere, per ogni politico un campanello di allarme. E questa volta non possono venire in soccorso né l'arroganza, né il vittimismo, né il complottismo..

tweet sulle scherzo telefonico a giorgia meloni 6 MEME SULLO SCHERZO A GIORGIA MELONI DI VLADIMIR KUZNETSOV E ALEKSEI STOLIAROV tweet sulle scherzo telefonico a giorgia meloni 4 i comici russi lexus e vovan 3 VLADIMIR KUZNETSOV E ALEKSEI STOLIAROV - SCHERZO A GIORGIA MELONI LO SCHERZO TELEFONICO DEI COMICI RUSSI VLADIMIR KUZNETSOV E ALEKSEI STOLIAROV A GIORGIA MELONI scherzo telefonico giorgia meloni - joe biden - vignetta by osho