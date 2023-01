IL CARO BENZINA FA MALE A GIORGIA MELONI: UN ITALIANO SU DUE BOCCIA IL GOVERNO - SOLO IL 26% PROMUOVE L'OPERATO DELL'ESECUTIVO CONTRO INFLAZIONE, BOLLETTE SALATE E ACCISE - SCETTICO UN ELETTORE SU TRE DI FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA PRIMO PARTITO CON IL 28,2%, DIETRO IL M5S AL 17,5%, PD AL 16,7% - IL SONDAGGIO BY ALESSANDRA GHISLERI...

Estratto dell’articolo di Alessandra Ghisleri per “la Stampa”

berlusconi meloni salvini alle consultazioni

La luna di miele con il presidente del Consiglio e il suo governo non è finita. Tuttavia, per la seconda rilevazione nelle prime settimane dell'anno l'indice di fiducia della premier e del suo governo calano attestandosi ad un livello inferiore al 40%. Giorgia Meloni registra un 38,5% (-1,4% in 20 giorni) e il suo esecutivo il 36,7% (-2,5%). Ancora il suo risultato come leader di partito è il più alto nel confronto con i suoi competitor. […] Negli ultimi 4 anni i sentimenti che hanno connotato i giudizi degli italiani sono evoluti dalla «rabbia», predominante nel 2019, alla «paura» del 2020. Superando la «rassegnazione» del 2022 oggi gli italiani si definiscono in «attesa».

BOLLETTA IN FIAMME

[…] L'inflazione, il carovita, il potere d'acquisto, stanno mordendo il portafoglio degli italiani e il ritorno delle accise sui carburanti rappresenta il primo vero ostacolo per la maggioranza. I cittadini hanno già toccato con mano gli aumenti delle bollette: l'80,5% per l'energia elettrica (+2,7 in 2 mesi), il 77,5% per il gas (+6,8% in 2 mesi) e il 94,4% per la benzina. […] L'attenzione del pubblico è massima e proprio su questi temi il Governo non viene promosso dal 52,3% degli intervistati, mentre il 26% degli elettori promuove il governo rispetto alle politiche antinflattive.

silvio berlusconi matteo salvini giorgia meloni al quirinale

Il dato che colpisce è che tra coloro che bocciano l'Esecutivo si riscontrano anche il 15% degli elettori della Lega, l'11,8% di quelli di Fratelli d'Italia e ben un sostenitore su 3 per Forza Italia. Questo dato diventa importante alla luce della comunicazione istituzionale, perché quando gli ostacoli, gli affanni di governo e le incomprensioni con gli alleati cominciano a sommarsi allora anche il consenso dei partiti ne risente.

In questo scenario gli alleati della premier sono quelli che pagano il prezzo più alto nel confronto con il mese di dicembre, perdendo quasi un punto percentuale ciascuno nell'ultima rilevazione. Nello specifico la Lega di Matteo Salvini registra un calo dello 0,7%, mentre Forza Italia dello 0,8.

bollette

Pur rimanendo il primo partito dopo l'astensione (32,2%), Fratelli d'Italia - invece - con il 28,2% registra un calo dello -0,4%. La fortuna di Giorgia Meloni è che il Partito Democratico con il 16,7%, pur guadagnando quasi un punto percentuale da dicembre (+0,9%), si mostra più conquistato dal tema delle primarie, data del congresso, voti tra on-line e gazebo. Comunque, tallona il Movimento 5 Stelle (17,5%) con uno scarto inferiore ad un punto di percentuale (0,8%). […] Azione con Italia Viva rimane stabile intorno all'8%. […]