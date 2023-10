20 ott 2023 12:08

CARO GIORGETTI: IL GOSSIP, SOPRATTUTTO SE RIGUARDA UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, È POLITICA – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, A POCHE ORE DAL GIUDIZIO DI S&P SUL RATING ITALIANO (CHE ARRIVERÀ OGGI POMERIGGIO), OSTENTA SICUREZZA: “LA LEGGE DI BILANCIO È CORRETTAMENTE IMPOSTATA E TROVERÀ LA VALUTAZIONE ONESTA DELLE AGENZIE DI RATING CHE DI CERTO NON BASANO LE LORO VALUTAZIONI SUL GOSSIP E I TITOLI SCANDALISTICI". SARÀ, MA SE L’ITALIA EVITA UN DECLASSAMENTO, È SOLO “GRAZIE” ALLA GUERRA IN ISRAELE: L’OCCIDENTE NON PUÒ PERMETTERSI UN PAESE COME L’ITALIA A GAMBE ALL’ARIA…