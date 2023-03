7 mar 2023 17:11

CARO RENZI, IL TRIBUNALE CIVILE NON È UN BANCOMAT - “LA VERITÀ”: “SECONDO IL GIUDICE, IL FONDATORE DI ITALIA VIVA FAREBBE CAUSA AI GIORNALI SIA COME ‘DETERRENTE’, SIA PER INTASCARSI QUALCHE GRUZZOLETTO. EPPURE RENZI NON È UN INDIGENTE: HA UN REDDITO DICHIARATO NEL 2022 DI 2 MILIONI E 584.000 EURO, IN GRAN PARTE GRAZIE AI CONTRATTI DI CONSULENZA CON L’ARABIA SAUDITA. AL BANCOMAT-GIUSTIZIA PERÒ NON SA RESISTERE…”