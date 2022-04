ALLEANZA CON IL MAL DI PANZA – È NATA UFFICIALMENTE “PRIMA L’ITALIA”, L'ASSOCIAZIONE FUNZIONALE ALLA CREAZIONE DELLA LISTA CREATA DA SALVINI PER CONVOGLIARE I VOTI DEL CENTRODESTRA IN SICILIA, PRODROMO PER LA FUTURA FUSIONE CON FORZA ITALIA. MA GLI AZZURRI GIÀ NICCHIANO: L’ISOLA È UNA DELLE POCHE ROCCAFORTI RIMASTE, E NON HA SENSO NON CORRERE CON IL PROPRIO NOME – A BATTEZZARE L’ASSOCIAZIONE CHE PRESENTERÀ IL SIMBOLO C’ERANO SOLO LEGHISTI, E PER ORA TUTTO VIENE DERUBRICATO A FATTO “BUROCRATICO”. FINIRÀ IN UNA BOLLA DI SAPONE?