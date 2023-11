CARO ZELENSKY, QUA I SOLDI STANNO FINENDO – LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA URSULA VON DER LEYEN VOLA A KIEV PER PARLARE DELL’ADESIONE DELL’UCRAINA ALL’UE – SUL TAVOLO ANCHE IL SOSTEGNO FINANZIARIO E MILITARE A KIEV E IL DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI - LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, ROBERTA METSOLA, AVEVA DETTO: “IL NOSTRO BILANCIO È AL LIMITE. SE CONTINIUAMO SU QUESTA STRADA, A DICEMBRE I FONDI PER L’UCRAINA FINIRANNO…”

Estratto da open.online

zelensky ursula von der leyen

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata oggi, 4 novembre, i a Kiev. La missione nella capitale ucraina non era stata preannunciata per motivi di sicurezza. Nel corso della giornata von der Leyen avrà una serie di incontri con il presidente Volodymyr Zelensky e i rappresentanti politici del Paese. Parlerà in particolare dei progressi dell’Ucraina sul percorso di adesione verso l’Ue, in vista della presentazione del report di Bruxelles sull’allargamento in programma l’8 novembre.

«Ogni volta che vengo in Ucraina provo un certo sentimento di tensione perché è una zona di guerra, ma ho anche la ferma convinzione di portare incoraggiamento e di rassicurare l’Ucraina: siamo saldamente al loro fianco», ha detto al pool di agenzie della European Newsroom al suo arrivo a Kiev. «Ho molti argomenti di cui parlare, a cominciare dall’allargamento e la richiesta dell’Ucraina di diventare parte dell’Ue. Parleremo anche del sostegno finanziario e militare a Kiev e del dodicesimo pacchetto di sanzioni» contro Mosca, ha evidenziato.

von der leyen zelensky zelensky von der leyen