CARROCCIO AL CARTOCCIO! – SI METTE MALE PER SALVINI IN LOMBARDIA: I QUATTRO CONSIGLIERI ESPULSI DALLA LEGA, CHE HANNO DATO VITA AL “COMITATO NORD” CON LA BENEDIZIONE DI BOSSI, FARANNO UNA LISTA AUTONOMA A SOSTEGNO DI LETIZIA MORATTI. NON SI CANDIDERANNO NELLA SQUADRA DI “MESTIZIA” MA LE PORTERANNO I VOTI DELL’ELETTORATO STORICO DEL CARROCCIO, TOGLIENDOLI AL GOVERNATORE USCENTE, ATTILIO FONTANA

Stefania Chiale per www.corriere.it

La squadra civica di Letizia Moratti è completa: l’elenco dei candidati è stato ultimato giovedì e domenica mattina verrà presentato all’hotel Cavalieri in piazza Missori. A quanto si apprende, però, tra i nomi non compaiono i quattro consiglieri espulsi dalla Lega e componenti del neonato Comitato Nord.

Per loro, dunque, la cui trattativa con l’ex vicepresidente lombarda è ancora in corso, è esclusa l’opzione delle singole candidature all’interno della compagine civica, mentre rimane aperta quella preferita da Moratti ma invisa a Umberto Bossi: il sostegno come lista alla sua corsa e il conseguente traino di tutto il voto autonomista. Esito che dividerebbe definitivamente le strade della costola bossiana e del Carroccio e per questo sgradito al Senatur, che della Lega è pur sempre presidente e con cui è stato rieletto in Parlamento.

Ieri fonti del Comitato parlavano di una «trattativa che si chiuderà a giorni»: Moratti avrebbe «chiesto tempo per eventualmente fare un accordo con i singoli su ogni provincia», anche se è chiaro che lei «gradirebbe di più la lista a suo supporto». Visto l’elenco chiuso giovedì e che fonti interne assicurano non modificabile, la prima opzione è arenata mentre la seconda ancora possibile. D’altronde, come trapelava nelle ultime 24 ore dai collaboratori più stretti di Moratti, «ora la palla è nelle mani del Comitato Nord e del Carroccio: devono risolvere loro, Lega da un lato e Bossi dall’altro, la cosa». E l’aria che tira è quella di un divorzio.

Non è stata certo una sorpresa, invece, giovedì l’ufficializzazione dell’approdo di Valentina Aprea alla lista civica di Moratti. Da tempo l’ex assessora all’Istruzione prima con Formigoni poi con Maroni non faceva segreto dell’interessamento per la corsa alla presidenza dell’ex ministra all’Istruzione, con cui lei, all’epoca sottosegretaria al ministero collaborò alla stesura della riforma che ne porta il nome. Sarà infatti la scuola al centro del suo contributo in caso di vittoria, ha annunciato Aprea, che a novembre, dopo la mancata nomina a sottosegretario nel governo Meloni nonostante la promessa fattale da Silvio Berlusconi, aveva lasciato Forza Italia. A supporto della lista civica di Attilio Fontana scende, invece, il partito repubblicano: «Con il Pri - dice il governatore uscente - abbiamo una condivisione profonda sui valori che hanno fatto grande la Lombardia».

Non sarà un vero confronto tra i candidati, quanto tre incontri in rapida successione, quello di martedì 10 gennaio al Palazzo delle Stelline: Majorino, Moratti e Fontana (il 6 gennaio «camerieri» per i senzatetto all’iniziativa dei City Angels, la «Befana del clochard») saranno intervistati in blocchi di 40 minuti ciascuno. Mentre il 13 e 14 gennaio la due giorni di Fratelli d’Italia, oltreché evento elettorale, presenterà i temi del governo alla capitale economica del Paese.

