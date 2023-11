UN CARROCCIO DI GUAI PER LA MELONI! CONTRARIAMENTE ALLE PROMESSE LA LEGA PRESENTA TRE EMENDAMENTI ALLA MANOVRA SU ENTI LOCALI, GIUSTIZIA, FRONTALIERI. LA SORA GIORGIA SI INCAZZA CON SALVINI CHE RIBATTE: “NON NE SAPEVO NULLA, LI FARÒ RITIRARE IMMEDIATAMENTE” - OGGI IL CAPOGRUPPO DELLA LEGA AL SENATO MASSIMILIANO ROMEO ANNUNCIA: “RITIRIAMO GLI EMENDAMENTI, SARANNO DEGLI ORDINI DEL GIORNO. AVEVO CAPITO CHE 2 O 3 PROPOSTE SI POTEVANO PRESENTARE. EVIDENTEMENTE HO CAPITO MALE…”

(ANSA) "All'ultima riunione di maggioranza con il ministro Ciriani avevo capito che 2 o 3 emendamenti si potevano presentare giusto a livello simbolico. Evidentemente ho capito male e ho già dato mandato di ritirarli e di trasformarli in ordini del giorno". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo dopo la presentazione in commissione Bilancio al Senato di tre emendamenti alla manovra da parte della Lega. Gli emendamenti alla manovra presentati dalla Lega in commissione Bilancio al Senato risultano di già ritirati. L'intesa di maggioranza era di non avanzare richieste di modifica alla legge di bilancio attraverso i singoli senatori.

Alla fine gli emendamenti alla manovra presentati da tutti i gruppi di opposizione sono circa 2.650. Il termine è scaduto ieri sera alle 20 in commissione Bilancio al Senato. E, contrariamente a quanto aveva promesso la maggioranza («non presenteremo emendamenti»), tre proposte sono state depositate dalla Lega, «ma a costo zero», dicono fonti del Carroccio. Riguardano: enti locali, giustizia, frontalieri. La prima reazione è di Forza Italia: nel partito c’è «sorpresa e irritazione», «visto che era stato proprio Salvini a dire niente emendamenti». Ma in serata è Giorgia Meloni, irritata anche lei, a contattare direttamente Matteo Salvini per chiedere spiegazioni: «Non ne sapevo nulla — le risponde il leader della Lega — li farò ritirare immediatamente». Ma lo strappo resta.

Uno dei relatori del disegno di legge di Bilancio, Dario Damiani di Forza Italia, ha confermato che più avanti verranno presentati emendamenti degli stessi relatori, d’intesa col governo, per correggere pochi punti della manovra, attenuando in particolare la stretta sul rendimento delle pensioni dei medici e di altre categorie pubbliche e per escludere dall’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi la prima casa messa sul mercato.

