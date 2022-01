29 gen 2022 17:29

CARROCCIO A PEZZI – GIORGETTI, DRAGHIANO DI FERRO, CONTINUA A MINACCIARE LE DIMISSIONI DA MINISTRO, DOPO L’ACCORDO SUL MATTARELLA BIS: “PER AFFRONTARE QUESTA NUOVA FASE SERVE UNA MESSA A PUNTO PER NON TRASFORMARE QUEST'ANNO IN UNA LUNGHISSIMA, DANNOSA CAMPAGNA ELETTORALE CHE NON SERVE AL PAESE". È UN RIFERIMENTO AL SUO SEGRETARIO, MATTEO SALVINI, CHE TEME DI FINIRE TRITURATO DALLA MELONI?