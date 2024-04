IL CARROCCIO SI RIBALTA SU VANNACCI – COME DAGO-DIXIT, NELLA LEGA SONO IN TANTI A “SOSPETTARE” CHE IL GENERALE AL CONTRARIO, UNA VOLTA ELETTO IN EUROPA, SIA PRONTO A VOLTARE LE SPALLE A SALVINI PER LANCIARE UN SUO PARTITO A DESTRA DELLA DESTRA – PER IL MOMENTO, L’INCURSORE PARACADUTATO IN POLITICA, IN MENO DI 48 ORE, HA FATTO A PEZZI L’IMMAGINE DELLA LEGA. MA SALVINI NON ARRETRA, E MARTEDÌ POTREBBE FARSI VEDERE INSIEME AL SOLDATO MAL-DESTRO…

1. SALVINI VEDE IL GENERALE: AVANTI COSÌ

Estratto dell’articolo di Federico Capurso per “La Stampa”

roberto vannacci foto di Massimo Sestini PER CHI

[…] Giorgetti è il primo a prendere le distanze dalle parole di Vannacci, perché intercettato a un appuntamento elettorale dai cronisti. Molti suoi colleghi di partito […] aspettavano invece che Salvini dica qualcosa, qualcosa di leghista, ma il segretario tace. E così, in serata, iniziano a tirare fuori la testa.

Persino il senatore Massimo Garavaglia, solitamente attento a parlare solo di temi economici, sbotta: «Sono in totale disaccordo su diverse posizioni di Vannacci, in particolare sulla disabilità. E già che ci sono – sottolinea – visto che il 25 aprile è passato, e per chi non mi conosce, sono antifascista».

Interviene anche la senatrice leghista Erika Stefani, ex ministra della Disabilità ai tempi del governo Draghi, per ricordare che «chi ha disabilità ha diritto di frequentare la scuola, ha diritto di crescere insieme con gli altri in un meccanismo dove l'inclusione è un principio, non un obiettivo».

ROBERTO VANNACCI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Il partito ribolle. In tanti sospettano che Vannacci li stia solo usando per essere eletto in Europa e che sia pronto a voltargli le spalle, alla prima occasione, per lanciare un suo movimento politico. Vedono il generale fare «a pezzi» l'immagine della Lega e «non può essere questo il prezzo da pagare per recuperare qualche voto», ragiona un senatore inviperito. «Gli ultimi sondaggi ci danno in calo al 7, 7%. Se tra una settimana saremo scesi ancora, qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di certe scelte».

2. IL PARTITO IN FIBRILLAZIONE MA SALVINI PREPARA IL «DEBUTTO» CON IL GENERALE

Estratto dell’articolo di Cesare Zapperi per il “Corriere della Sera”

MATTEO SALVINI GIANCARLO GIORGETTI

La consegna è quella del silenzio. Se fuori, ma anche dentro casa, infuria la bufera per le dichiarazioni del neocandidato Roberto Vannacci, l’unica strada percorribile è stare fermi, bocca chiusa in paziente attesa che cali il vento.

Matteo Salvini ha sfidato buona parte del suo partito per schierare il generale […]. Il suo calcolo era far leva su questo per catturare consensi al di fuori dal perimetro leghista. Ma a nemmeno 48 ore dall’annuncio Vannacci è andato ben oltre il prevedibile (o l’immaginabile). E il leader si scopre solo, o quasi, a difenderlo […].

ROBERTO VANNACCI - MEME BY EDOARDO BARALDI

Salvini fa catenaccio, non dissociandosi né prendendo le distanze. Ma già nei prossimi giorni si presenterà in pubblico con il generale. E lì, insieme, rilanceranno il senso di una candidatura che è implicitamente di rottura.

L’occasione dovrebbe presentarsi già martedì pomeriggio a Roma quando il leader leghista presenterà il suo libro Controvento al Tempio di Adriano. Non c’è nessuna conferma ufficiale, ma quello dovrebbe essere il primo degli appuntamenti che vedranno vicepremier e candidato insieme in una campagna elettorale molto delicata per il Carroccio e che Salvini vuole giocare accanto al militare.

vannacci e i disabili meme by lele corvi il giornalone la stampa

Dentro la Lega le chat dei parlamentari sono bollenti. «C’è un grandissimo imbarazzo — confida un esponente di primo piano —. Sapevamo, e avevamo messo in guardia Matteo, che Vannacci avrebbe potuto metterci in difficoltà. Nessuno, però, pensava che l’incidente arrivasse ancor prima di depositare le liste».

Il Veneto è in fibrillazione. […] Ma anche nelle valli lombarde è forte la preoccupazione che le uscite di Vannacci finiscano per appiccicare alla Lega un’immagine di partito di destra, con qualche venatura razzista, che non corrisponde, almeno in buona parte, alla sua storia (c’è chi non smette di ricordare il sempre proclamato antifascismo di Umberto Bossi).

ROBERTO VANNACCI - VIGNETTA BY MANNELLI

[….] il clima interno non può non essere condizionato dal fatto che gli europarlamentari della Lega scenderanno da 29 a, forse, 8-9. E uno di questi sarà proprio Vannacci, sulla cui elezione nessuno nutre dubbi. Così come è certo, vista dall’interno del partito, che toglierà un posto a un leghista doc, uno di quelli espressione dei territori che voteranno, per fare due nomi, Massimiliano Fedriga e Riccardo Molinari.

Salvini non se ne dà troppo per inteso. Anche nel pieno della tempesta, forte del detto andreottiano «che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli», rimane convinto che alla fine l’operazione Vannacci si chiuderà in positivo […]

3. BUFERA SU VANNACCI, VALANGHE DI CRITICHE PER L’IDEA DI SEPARARE GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Estratto dell’articolo di Alessandro Di Matteo per “La Stampa”

Se l'obiettivo di Roberto Vannacci era «purché se ne parli» non c'è dubbio che la missione è compiuta […] e non è solo la sinistra a farsi sentire.

maurizio lupi (2)

[…] Non sono […] teneri gli alleati, per Maurizio Lupi «la parole del generale Vannacci, in particolare quelle sulla scuola e i disabili, sono incompatibili, anzi, contrarie ai nostri valori di inclusione, comuni a tutto il centrodestra. Un uomo delle istituzioni qual è un alto ufficiale dell'esercito, dovrebbe sempre esprimersi in piena consonanza con i valori costituzionali».

Il ministro dello Sport Andrea Abodi afferma: «Mi auguro che si sia espresso male, ma al di là del rispetto che porto per la posizione di tutti, siamo agli antipodi. Ogni altro commento è superfluo».

[…] Daniela Santanché, titolare del Turismo, preferisce «non giudicare i candidati di un altro partito», ma sottolinea la distanza dal generale: «Tantissime cose mi vedono lontana da Vannacci». Il capogruppo di Fi alla Camera Antonio Barelli, invece non entra nemmeno nel merito della questione: «Per attrarre una forzata attenzione con sparate ad effetto si può ottenere il risultato di enunciare vere e proprie frescacce. Elucubrazioni poco da intellettuale e più da capitan Fracassa di cui non si sentiva proprio il bisogno».

LA CANDIDATURA DI VANNACCI - VIGNETTA BY GIANNELLI

Critica anche la Cei, con il vice-presidente monsignor Francesco Savino: «[...] Queste affermazioni ci riportano ai periodi più bui della nostra storia. Le classi separate riproducono i ghetti. La separazione in classi diverse per i fratelli disabili significa che sono da emarginare o guardare con sospetto».

Chi si arrabbia proprio è Gianfranco Paglia, parà, ex parlamentare del centrodestra, rimasto invalido durante uno scontro a fuoco mentre era in missione in Somalia: «Sono contento che si sia candidato, con la speranza che possa non tornare più ad indossare la divisa perché non se la merita».

[…] Dall'opposizione attacca il presidente Pd Stefano Bonaccini: «Per Vannacci Mussolini che ha guidato un regime assassino era uno statista. I bambini disabili devono stare in classe separate dagli altri alunni. E gli italiani hanno la pelle bianca. Un dovere stare dalla parte opposta. Che vergogna» scrive, mentre i dem, con un post su X, invitano a ignorarlo. […]

