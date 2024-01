CARTA STRACCIATISSIMA – A NOVEMBRE 2023 C’È STATO IL SOLITO BAGNO DI SANGUE PER I QUOTIDIANI IN EDICOLA: L’UNICA TESTATA CHE GUADAGNA LETTORI RISPETTO AL 2022 È “IL FATTO”: “REPUBBLICA” PERDE IL 12,24%, “LA STAMPA” IL 13%, E IL “CORRIERE” IL 5% - IL GOVERNO DI DESTRA NON FA BENE ALLA “VERITÀ”, CHE PERDE IL 20% DELLE COPIE RISPETTO A NOVEMBRE 2022

VENDITE INDIVIDUALI QUOTIDIANI - NOVEMBRE 2023 VS NOVEMBRE 2022 - DATI ADS PRIMA ONLINE

Marco Zonetti per Dagospia

Il quotidiano specializzato Prima Online ha, come di consueto, pubblicato il report redatto da ADS (Accertamenti Diffusione Stampa) delineando uno scenario sempre più apocalittico per i quotidiani italiani.

In merito al mese di novembre 2023, l'unica testata che guadagna lettori in edicola rispetto all'anno precedente è Il Fatto Quotidiano. Tutte le altre, dal Corriere, a Repubblica, al Sole 24 Ore, alla Stampa e così via perdono terreno. Il crollo più preoccupante è quello della Verità, che decresce del 20.14% rispetto al novembre 2022. Ma anche La Repubblica (12.24% in meno) e La Stampa (giù del 13.00%) non possono certo riconsolarsi. Lo stesso Corriere dello Sport si lascia dietro il 16.47%.

Per quanto concerne invece il raffronto tra l'ottobre 2023 e il novembre 2023 riguardo alla diffusione cartacei + digitali, crescono soltanto Il Sole 24 Ore, Avvenire, Il Resto del Carlino, L'Eco di Bergamo e il Messaggero Veneto. Per il resto tutti gli altri quotidiani perdono colpi.

TOTALE DIFFUSIONE QUOTIDIANI - NOVEMBRE 2023 VS OTTOBRE 2023 - DATI ADS PRIMA ONLINE

Quanto invece alla classifica che vede il raffronto tra il novembre 2022 e il novembre 2023, relativamente alla diffusione cartacei + digitali, crescono solo i tre quotidiani sportivi (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport) e poi Avvenire e Il Fatto Quotidiano. Per il resto siamo di fronte a un inquietante profondo rosso. Ancora una volta risultano non pervenuti in classifica Il Foglio, L'Identità, Il Domani e soprattutto Il Riformista di Matteo Renzi.

MAURIZIO BELPIETRO TOTALE DIFFUSIONE QUOTIDIANI - NOVEMBRE 2023 VS NOVEMBRE 2022 - DATI ADS PRIMA ONLINE john elkann - exor JOHN ELKANN A SAINT MORITZ