Estratto da “La Stampa”

Non servirà la querela se c'è l'aggravante mafiosa oppure se chi commette il reato di lesioni è già soggetto a misure di prevenzione. Lo prevede il disegno di legge elaborato dal ministro Nordio e approvato dal Consiglio dei ministri.

La modifica della riforma Cartabia era stata annunciata […] dopo un caso che aveva fatto scalpore: durante un processo a Palermo, la procura era stata costretta a chiedere la scarcerazione di tre imputati di lesioni aggravate dal metodo mafioso per mancanza della querela. I tre erano comunque rimasti in carcere in quanto detenuti per altri reati. […]

Per modificare la riforma Cartabia, il governo ha preferito procedere attraverso un disegno di legge e non un decreto, come ci si attendeva. Giorgia Meloni ha indirettamente spiegato il motivo durante il Cdm: «Io sono stata tanti anni all'opposizione e capisco le proteste sui troppi decreti». […]

