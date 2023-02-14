CASA BIANCA DELLE MIE BRAME - NIKKI HALEY, EX AMBASCIATRICE USA ALL'ONU ED EX GOVERNATRICE DEL SOUTH CAROLINA, ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI USA NEL 2024 PER IL PARTITO REPUBBLICANO - SFIDERA’ TRUMP ALLE PRIMARIE…

-

Condividi questo articolo


TRUMP E NIKKI HALEY TRUMP E NIKKI HALEY

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 14 FEB - Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa all'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali Usa nel 2024.

nikki haley nikki haley

 

Condividi questo articolo

politica