(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 14 FEB - Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa all'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali Usa nel 2024.
CASA BIANCA DELLE MIE BRAME - NIKKI HALEY, EX AMBASCIATRICE USA ALL'ONU ED EX GOVERNATRICE DEL SOUTH CAROLINA, ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI USA NEL 2024 PER IL PARTITO REPUBBLICANO - SFIDERA’ TRUMP ALLE PRIMARIE…-
(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 14 FEB - Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa all'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali Usa nel 2024.
IL PUTINISMO DEL CAV È ANCHE FIGLIO DEI SONDAGGI (IN BARBA ALLE ALLEANZE INTERNAZIONALI) - BERLUSCONI HA LETTO LE ULTIME RILEVAZIONI CHE DAVANO 3 ITALIANI SU 4 PREOCCUPATI PER LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA. E SE ALL’INIZIO IL 55% ERA PRO SANZIONI E IL 31 CONTRARIO, OGGI I FAVOREVOLI SONO SCESI AL 46 E I CONTRARI SALITI AL 37 - IL DISAGIO VISSUTO DAI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA E DAL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, COSTRETTO DA MELONI A MEDIARE CON IL CAV…