Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per www.repubblica.it

DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY

"La rimonta di Biden è silenziosamente in corso?". Usa il punto interrogativo, il sito The Hill, per titolare l’articolo in controtendenza con cui prospetta la possibilità che la dinamica delle presidenziali americane del 5 novembre stia cambiando. Poi però sostanzia il suo argomento usando i numeri di diversi sondaggi, che sembrano confermare quanto meno l’ipotesi di un aggiustamento in corso.

The Hill sottolinea che da quando il capo della Casa Bianca ha tenuto il discorso sullo stato dell’Unione, il 7 marzo, il vantaggio di Donald Trump nella media […] calcolata da RealClearPolitics si è ridotto a un solo punto, il livello più basso da gennaio. Quindi aggiunge che il sondaggio pubblicato la settimana scorsa da Quinnipac vede Biden avanti, 48% a 45%, portando a 12 il numero totale dei rilevamenti nazionali in cui il presidente ha sorpassato il rivale repubblicano.

joe biden alla radio city hall di new york

[…] In Wisconsin, secondo Bloomberg/Morning Consult, Biden ha il 46% contro il 45% di Trump, e ciò rappresenta un’oscillazione di 5 punti in favore di Joe da febbraio ad oggi. In Pennsylvania il presidente ha cancellato un deficit di 6 punti, e ora i due avversari sono alla pari. In Michigan, nonostante la rivolta degli arabi americani per protestare contro l’appoggio dato ad Israele su Gaza, Donald ha perso il vantaggio di 2 punti che aveva a febbraio e ora entrambi sono al 45% dei consensi. In Nevada a gennaio Trump era avanti di 8 punti, che ora si sono ridotti a 2.

donald trump

Naturalmente si tratta ancora di numeri preoccupanti per un presidente in carica, che con l’economia in crescita e la disoccupazione in calo dovrebbe essere in largo vantaggio. Poi i sondaggi oscillano per natura [...]. Però se uno considera l’allarme provocato solo qualche settimana fa dall’avanzata inesorabile di Donald, sono quanto meno notizie incoraggianti.

A questo poi va aggiunto che Biden sta raccogliendo molti più finanziamenti elettorali di Trump, [...] le possibili spiegazioni del fenomeno che offre sono soprattutto due.

FOTO PUBBLICATA DA TRUMP IN CUI BIDEN E LEGATO MANI E PIEDI

La prima è che gli americani si stanno finalmente rendendo conto che l’economia va bene, la disoccupazione è ai minimi storici e la borsa sta segnando un record dopo l’altro. [...]

La seconda spiegazione sono i guai di Trump, che forse ha raggiunto il plateau massimo del suo consenso, e ora sta calando. Il primo segnale è venuto dai voti che la sfidante Nikki Haley è riuscita ad ottenere nelle primarie, dove in vari stati ha sfiorato il 40%. Non erano abbastanza per vincere, ma hanno dimostrato che nell’elettorato repubblicano ci sono resistenze significative a Donald.

biden trump

Poi ci sono i guai legali, che in principio lo hanno aiutato a tornare dominante, ma ora gli impediscono di fare campagna elettorale come vorrebbe [...]

joe biden con le scarpe hoka meme sul cane di joe biden pubblicato da trump