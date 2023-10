A CASA TUTTO MALE – CONFEDILIZIA VA ALL'ATTACCO DEL GOVERNO PER L'AUMENTO DELLA CEDOLARE SUGLI AFFITTI BREVI INSERITA IN MANOVRA: “FA INCASSARE ALLO STATO APPENA 8,8 MILIONI” – IL PRESIDENTE GIORGIO SPAZIANI TESTA CRITICA ANCHE IL “CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE” (VOLUTO DA FORZA ITALIA): “NON È UNA NOVITÀ, BENSÌ UNO STRUMENTO PREVISTO PER LEGGE NEL 2019” – IL VERO PROBLEMA SONO LE DIVERSE LEGISLAZIONI SUI B&B A LIVELLO REGIONALE – IL GOVERNO, INVECE DI CONCENTRARSI SU BOOKING E ARIBNB, CHE ELUDONO IL FISCO ITALIANO, COLPISCE I PICCOLI PROPRIETARI DI IMMOBILI…

DAGONOTA

Giorgio Spaziani Testa - presidente di Confedilizia

Ha ragione Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia: il codice identificativo per gli alloggi turistici già esiste. Il vero problema sono le diverse legislazioni al livello regionale. Ogni regione ha una legge diversa per b&b, casa per ferie, case vacanze, country house. In alcune regioni hanno addirittura regolamentato l'home restaurant anche in assenza di una legge nazionale.

Invece di concentrarsi contro le ota (on line travel agencies come Booking o Airbnb, che eludono il fisco e cannibalizzano chi fa ricettività turistica chiedendo fino al 30% di commissione), se la prendono con i piccoli proprietari di immobili che, per evitare di mettersi inquilini poi morosi che non riesci a cacciare, si affidano al turismo per tirare su due soldi.

MANOVRA: CONFEDILIZIA, 'L'AUMENTO DELLA CEDOLARE È DANNOSO' SPAZIANI TESTA: 'E' IMPORTANTE AGIRE SULLE PIATTAFORME WEB'

affitti 2

(ANSA) - L'aumento della cedolare per gli affitti brevi è "sbagliato concettualmente e dannoso", e fa incassare allo Stato "appena 8,8 milioni di euro", quindi "resta il mistero sul perché della misura". Lo afferma in una nota Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia. Il presidente precisa che "la cedolare secca introdotta dal governo Berlusconi è stata prevista sin da subito per tutte le locazioni abitative, di qualsiasi durata".

Giorgio Spaziani Testa - presidente di Confedilizia

Inoltre, il 'Cin', il Codice identificativo nazionale, non è "una novità, bensì uno strumento previsto per legge nel 2019 e la cui attuazione era a buon punto, prima di arenarsi negli avvicendamenti al ministero del turismo. Infine, "una norma importante della manovra è quella che mira a impedire alle piattaforme web di continuare a sfuggire all'obbligo - che avrebbero dal 2017, ma che hanno sinora disatteso - di riscuotere la cedolare dai locatori e di riversarla allo Stato, per impedire l'evasione delle imposte da parte dei locatori stessi".

antonio tajani giorgia meloni giancarlo giorgetti antonio tajani giorgia meloni giancarlo giorgetti raffaele fitto affitti 1