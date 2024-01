CASAPOUND È TUTTO FUMO E NIENTE ARROSTO – DAL 2019 “I FASCISTI DEL TERZO MILLENNIO” HANNO PERSO PIÙ DELLA METÀ DELLE SEDI DI PARTITO - L'EX SEGRETARIO NAZIONALE, SIMONE DI STEFANO, INSIEME AD ALCUNI FEDELISSIMI HA SCAZZATO CON IL GRUPPO DIRIGENTE E SE N'È ANDATO, LO STESSO HANNO FATTO MOLTI MILITANTI - E ORA I POCHI "CAMERATI" RIMASTI PUNTANO A FARSI VEDERE CON LE ADUNATE IN STILE "ACCA LARENTIA"

Estratto dell’articolo di Paolo Berizzi per "La Repubblica"

acca larentia 1

“Effetto Acca Larentia”. Tre parole per riassumere un concetto semplice. Nelle chat dell’ultradestra il tam tam va avanti da 48 ore. L’eco e le reazioni alla versione 2024 dell’adunata nera organizzata da CasaPound – con i saluti romani e il “presente” militare sopra la gigantesca croce celtica, come ogni anno da anni – rischia di ridisegnare equilibri e assetti nella galassia neofascista italiana. […]

“Questa botta li ha rilanciati quando erano quasi spariti”, commenta uno dei tanti fuoriusciti di CasaPound Italia. Già, perché è questo che potrebbe succedere. Che dopo due anni a dir poco difficili, i “fascisti del terzo millennio” – devoti ai gerarchi nazisti Himmler e Priebke – hanno ora la possibilità di uscire dalla sacca di irrilevanza nella quale si erano ficcati.

commemorazione vittime vittime della strage di acca larentia 4

Era quello l’obiettivo di Acca Larentia. Perché il 7 gennaio, con tutto il suo lugubre e indegno cerimoniale fascista, rappresenta l’unica vera ipoteca politica rimasta a CasaPound. E quella si sono giocati. Ai camerati di Gianluca Iannone l’effetto volano non pare quasi vero. “Noi c’eravamo e ci saremo sempre”, hanno detto capi e capetti. A partire dal portavoce Luca Marsella il cui astro appare da tempo offuscato. “Un soldatino a servizio di Iannone”, lo descrivono sprezzanti alcune ex tartarughe. Sarà.

[...] Secondo una voce diffusa negli ambienti dell’estrema destra romana “Acca Larentia è stato un paracadute, un colpo de c…”. Il riferimento è proprio allo stato di salute in cui gli organizzatori della manifestazione in memoria dei “camerati caduti” versavano da tempo. Dopo giugno 2019, quando smette di essere un partito e torna movimento metapolitico, CasaPound non ne azzecca una. Impalpabili persino nella stagione delle proteste contro i vaccini e i Green Pass, che vede al centro Forza Nuova.

POSTER DI CASAPOUND SU FILIPPO TURETTA

Fiaccati dalle fuoriuscite di nomi di presunto peso: prima l’ex segretario nazionale Simone Di Stefano con alcuni fedelissimi, e , più recentemente, la pasionaria Carlotta Chiaraluce. Il primo se ne è andato in polemica con Gianluca Iannone e il resto del gruppo dirigente, La seconda con modalità più soft. L’effetto della spaccatura si è sentito nelle sezioni: da oltre cento che erano, in tutta Italia, ne sono rimaste meno della metà. Con epicentro dell’emorragia al Nord.

carlotta chiaraluce

Processi, inchieste giudiziarie, le grane legate allo stabile occupato a Roma dal 2003 (dove ancora hanno sede e dove abitano tuttora delle famiglie). CasaPound si era svuotata come era successo al competitor Forza Nuova. Aspirata ideologicamente da FdI e prima dalla Lega. “Ormai sono un movimento personale di Iannone, una specie di manipolo del gran capo e fondatore – racconta un camerata romano della vecchia guardia -.

luca marsella simone di stefano carlotta chiaraluce

Iannone che, tra pub, trattorie, concerti, negozi, si sta dedicando più al commercio che alla politica”. A lanciare il “presente” a Acca Larentia – un premio e un onore per i neofascisti – c’erano i fedelissimi del capo, “Pelo” e “Atti”. Di fronte, schierati per file, i 500-600 (lontani i tempi dei 6mila sfilati in corteo nel 2018). […]

