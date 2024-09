23 set 2024 12:27

IL CASO BOCCIA-SANGIULIANO NON È GOSSIP, MA POLITICA, E LO SANNO ANCHE GLI ITALIANI: UN CITTADINO SU TRE È CONVINTO CHE LA LIASION DI “GENNY DELON” CON LA “POPPEA DI POMPEI” POTREBBE NUOCERE ALLA REPUTAZIONE DI GIORGIA MELONI. PER IL 59,5% DEGLI ITALIANI LA VICENDA NON È ANCORA CONCLUSA: SOLO IL 16,1% LA REPUTA ARCHIVIATA – IL 37,7% LA INTERPRETA COME UN IMPORTANTE EVENTO POLITICO…