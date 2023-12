IL CASO FERRAGNI SI ALLARGA: ANCHE LA PROCURA DI CUNEO INDAGA SUL PANDORO “GRIFFATO” DELLA MOGLIE DI FEDEZ, SPACCIATO PER OPERAZIONE DI BENEFICENZA – È STATA APERTA UN’INCHIESTA PER COMPETENZA TERRITORIALE, VISTO CHE LA SEDE DELL’AZIENDA DOLCIARIA È IN QUELLA PROVINCIA. COME QUELLO GIÀ APERTO A MILANO, ANCHE IL FASCICOLO DELLA PROCURA PIEMONTESE AL MOMENTO È SENZA IPOTESI DI REATO NÉ INDAGATI…

Estratto dell’articolo di Giuseppe Legato per www.lastampa.it

[…] non c'è soltanto la procura di Milano a indagare sul caso del pandoro Balocco 'griffato' con il marchio di Chiara Ferragni dopo aver ricevuto l’esposto del Codacons in cui si ipotizza la truffa aggravata. Anche gli inquirenti di Cuneo guidati dal procuratore Onelio Dodero hanno aperto un’inchiesta per competenza territoriale sulla base della localizzazione dell’azienda dolciaria che insiste in quella provincia. Il fascicolo della procura piemontese è iscritto a modello 45 quindi al momento senza ipotesi di reato ne' indagati: si tratta di un passaggio formale per compiere i primi accertamenti già oggetto di un procedimento all'Antitrust concluso con una sanzione.

