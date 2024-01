“SCOPPIERÀ IL BUBBONE. LA STORIA NON È CHIUSA E DELMASTRO NON HA DETTO LA VERITÀ”

Estratto dell’articolo di Simone Canetteri per “il Foglio”

“Statene certi, scoppierà il bubbone: questa storia dello sparo di Capodanno non è chiusa. Delmastro non ha detto tutta la verità, ma basterà aspettare. Abbiate fede”. Con il fare di chi la sa lunga, Matteo Renzi passeggia nel salone Garibaldi del Senato lasciando cadere sul parquet premonizioni che i cronisti sono costretti a raccogliere.

Il capo di Italia viva dal primo giorno dell’anno, appena la notizia della pistola di Emanuele Pozzolo è diventata nota, si è gettato sul caso. Modalità segugio. Chiedendo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia di fede meloniana, lasciando perdere il “caprone espiatorio” Emanuele Pozzolo.

Ecco perché ha appena finito di interrogare sulla vicenda il Guardasigilli Carlo Nordio, apparso, per i maliziosi, un po’ in imbarazzo. In Aula Renzi […] dirà che il sottosegretario non era in quella sala al momento dell’esplosione che ha ferito il genere del capo della scorta di Delmastro.

Il quale non si è capito se era uscito a buttare la spazzatura o a caricare la macchina, però ci è andato da solo: tutti gli agenti di polizia penitenziaria che “noi paghiamo” per stare a proteggerlo non c’erano. “E’ chiaro che qualcuno sta mentendo agli italiani”.

Al momento di rispondere Nordio non farà altro che “inchinarsi al segreto istruttorio”. Una forma elegante per dire che con un’inchiesta in corso “sarebbe improprio, forse addirittura delittuoso, se rivelassi qui cose, ammesso che le sapessi e che in verità non so […]”.

Il ministro della Giustizia nel suo intervento legge degli appunti. La storia è complicata. Pozzolo dice che non è stato lui a sparare. Agli amici e ai colleghi di partito indica […] il caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, come responsabile del gesto. […]

Renzi si è molto appassionato a questo caso. Parla e invoca il “pudore istituzionale”. E cita i rapporti di Delmastro con la polizia penitenziaria, bacino di voti e di amicizie. Ci sono insomma due versioni opposte, poi il ruolo di un sottosegretario di ultrafede meloniana, già nei guai per il caso Cospito, che nel frattempo è scomparso da tutti i radar […].

[…] Renzi chiede le dimissioni di Delmastro dal primo giorno. […] Dai banchi della maggioranza nessuna osa levare una voce. Anzi c’è qualche forzista che annuisce alle stoccate dell’ormai ex rottamatore, che […] compie 49 anni. Dagli scranni i senatori di Iv e Pd passano ai raggi x le dichiarazioni di Delmastro su quanto avvenuto quella notte a Rosazza e quindi sul fatto che avesse detto di essere distante dalla scorta al momento dello sparo.

Un comportamento che Nordio assolve bonariamente: “Vorrei che molti […] mi affermassero sul loro onore che non hanno mai contravvenuto alle regole della tutela: che non sono mai scappati, come si dice, dalla scorta seminandola. Con me non avviene, ma io temo che questo sia accaduto nel passato”.

Colpisce al di là del gioco delle parti la reazione del partito di Giorgia Meloni. Davanti alla richieste di dimissioni per Delmastro nessuno lo difende. Non c’è una voce di un capigruppo, di un sottosegretario, di un peones. Non si organizzano le consuete batterie di dichiarazioni.

I vertici di Via della Scrofa contattati dal Foglio: “Le ricostruzioni divergono su tutto tranne sul fatto che Delmastro non c’era e di questo ne siamo sicuri. Per il resto chi ha sparato cambia poco: diventa un tema politico se è stato un esponente di Fratelli d’Italia, se invece è stato qualcuno della scorta poco cambia”. Il caso continua. Meloni non fa salti di gioia.

