IL CASO SOUMAHORO SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO, GUSTOSO CAPITOLO: IL MISTERO DELLA FINE DEL PRIMO MATRIMONIO! – IL DEPUTATO CON GLI STIVALI NEL 2008, A NAPOLI, SPOSÒ LA POETESSA DAFNE MALVASI, CHE AVEVA CONOSCIUTO ALL’UNIVERSITÀ: LA CERIMONIA FU CELEBRATA DALL’ALLORA SINDACO ROSA RUSSO IERVOLINO E FU UNA TAPPA CRUCIALE PER LA TRASFORMAZIONE DI ABOU IN ICONA DELLA SINISTRA. RAI EDUCATIONAL DEDICÒ ALLE NOZZE ADDIRITTURA UNA PUNTATA DELLA TRASMISSIONE “UN MONDO A COLORI – MA LA FINE DELLA LORO RELAZIONE È MISTERIOSA, E LA POETESSA MALVASI OGGI NON VUOLE PIÙ PARLARE DELL’EX MARITO…

il servizio di striscia la notizia sul primo matrimonio di soumahoro

1 - VIDEO – STRISCIA LA NOTIZIA - ABOUBAKAR SOUMAHORO, LE IMMAGINI ESCLUSIVE DEL (PRIMO) FIDANZAMENTO IN ITALIA

2 - TUTTI I MISTERI DEL MATRIMONIO DI SOUMAHORO

Fabio Amendolara e François de Tonquédec per “La Verità”

Dafne Malvasi - la prima moglie di Aboubakar Soumahoro

Ha continuato a ripetere «non sono interessata» per tutta la telefonata. Inutile cercare di spiegare a Dafne Malvasi, la poetessa nata a Bari ma partenopea d'adozione che a 27 anni in seconde nozze ha sposato nel settembre 2008 Aboubakar Soumahoro, quale fosse la finalità della telefonata.

Appena ha sentito il nome di Aboubakar si è arroccata, dribblando pure le domande sul matrimonio. A un successivo messaggio, quando le abbiamo spiegato che secondo alcune fonti risulta ancora sposata con Soumahoro, ha risposto stizzita: «Io non voglio entrare in alcun modo in una vicenda che non mi riguarda. Siamo divorziati. Non ho nulla a che fare con tutto ciò».

La fine della relazione resta avvolta dal mistero. Di certo, però, quelle nozze sono un tassello importante nella scalata verso la vetta da icona dell'ultrasinistra che Aboubakar aveva già cominciato a costruire. Nel 2008 a Napoli era già un personaggio. E, così tra un corteo, una manifestazione e un sit-in con Rdb, del quale diventò subito il referente nazionale del settore immigrazione (per poi mollare poco dopo la sigla passando alla Rete antirazzista), si sposò a favore di telecamere al Maschio Angioino di Napoli.

IL GUITTO CON GLI STIVALI - ABOUBAKAR SOUMAHORO BY DEMARCO

Con una sorridente Rosa Russo Iervolino, all'epoca sindaco, visibilmente orgogliosa di celebrare l'unione tra l'intraprendente ivoriano e la cittadina napoletana Dafne.

«Nozze miste, leader immigrati sposa ragazza di Pianura (popoloso rione periferico napoletano, ndr)», titolò l'edizione napoletana di Repubblica. Che nell'articolo definì «speciale» il matrimonio. Il Corriere della sera, invece, dedicò una foto-notizia, definendo l'evento «un bel matrimonio».

il matrimonio di aboubakar soumahoro con dafne malvasi

«Abou, così lo chiamano gli amici, è punto di riferimento di tutta la comunità africana in città» e Dafne «è una bella ragazza bionda del quartiere di Pianura a Napoli teatro, negli ultimi giorni, di episodi di intolleranza nei confronti della locale comunità di immigrati che si è affidata proprio ad Abou per cercare soluzioni alle gravi condizioni di degrado in cui vive». Insomma, quello per Abou era il momento giusto.

meme sul caso di aboubakar soumahoro 5

Con il matrimonio a Pianura tutti i riflettori erano ormai su di lui. Tanto da diventare protagonista, ha scoperto Striscia la notizia, di una puntata della trasmissione Un mondo a colori (Rai Educational) di quello stesso anno.

«Una unione che va ben al di là del sentimento di tolleranza», pontificò Iervolino durante la cerimonia, aggiungendo: «e che prelude a rapporti ben più profondi e duraturi tra due ragazzi come voi che provengono da due mondi molto diversi».

Un particolare, quest' ultimo, che non deve aver portato granché fortuna alla coppia. Dei due ancora insieme si trovano tracce fino al 2011 (parteciparono insieme a un sit-in). Iervolino augurò comunque «tutto il bene di questo mondo» agli sposini.

aboubakar soumahoro con la moglie

Chi ha partecipato alla cerimonia ricorda un Abou commosso, che alla vista di Dafne in un classico vestito da sposa completo di velo, non riuscì a trattenere le lacrime. L'emozione svanì quando alla domanda di rito rivoltagli dal sindaco sulla volontà di sposare Dafne, Abou rispose con un forte sì che rimbombò nell'antica sala del castello. A immortalare la favola di Abou e Dafne c'erano fotografi e telecamere.

«Ci siamo conosciuti il 14 luglio del 2004 nella mensa universitaria», raccontò all'epoca Dafne. Nella sua biografia disponibile online Dafne Malvasi racconta di essere nata a Napoli e di vivere «temporaneamente» a Torino da «molti anni», dove attualmente lavora come social media manager per la filiale italiana di una multinazionale tedesca.

Dafne Malvasi - la prima moglie di Aboubakar Soumahoro

La donna che sul web si descrive come «attenta osservatrice delle tematiche legate al gender gap e parte attivista dei movimenti femministi», è stata la vincitrice del XII Premio Poesia Città di Pesaro, per il Premio Letterario Internazionale «La Donna si racconta». Ma nella sua biografia, oltre che per la poesia, c'è spazio per «il sud del mondo».

«È stata la presa della Bastiglia e io rimasi incantato», precisò Abou. Ma già a fine cerimonia, al momento della foto di gruppo, cominciarono a mostrarsi le prime contraddizioni. Davanti alle torri del castello, riportano le cronache dell'epoca, un gruppo di ambulanti extracomunitari si allontanò di corsa con la merce raccolta in un telo al sopraggiungere di una macchina della polizia municipale.

È così da sempre: lui davanti alle telecamere, quelli che chiama «fratelli», invece, a vendere per strada o a lavorare nei campi. Ciononostante di difensori d'ufficio Soumahoro ne ha ancora più d'uno.

marco damilano aboubakar soumahoro diego bianchi

«Tutto quello che si sta raccontando sulla Lega Braccianti sono bugie per colpire Abou per motivi legati alla politica», afferma Zare Issa, membro della lega fondata da Soumahoro. Per lui «non esiste violenza nel campo di Torretta Antonacci e non c'è nessun esercito armato, siamo solo un'associazione che aiuta i braccianti, ci aiutiamo l'un l'atro». E rivendica: «Abou si è battuto per noi, prima di lui non avevamo neppure l'acqua potabile qui a Torretta Antonacci, mentre oggi abbiamo anche i container dove dormire».

