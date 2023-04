IL CASO STORMY DANIELS È SOLO UN CAVALLO DI TROIA: I VERI GUAI PER TRUMP POTREBBERO ARRIVARE DA ALTRI PROCESSI. QUELLI AFFIDATI AL PROCURATORE JACK SMITH, CHE INDAGA SULLE CARTE SEGRETE PORTATE A MAR-A-LAGO E SULLE PRESSIONI PER LE ELEZIONI IN GEORGIA – IL TYCOON STA SFRUTTANDO LE SUE VICISSITUDINI GIUDIZIARIE A LIVELLO ELETTORALE. E STA FUNZIONANDO: IL SUO RIVALE PRINCIPALE, RON DESANTIS, STA CALANDO NEI SONDAGGI. MA L’ALA MODERATA STA RIPRENDENDO FORZA CON LIZ CHENEY…

[…] Ieri un particolare apparentemente secondario ci ha dato la prova di quanto Trump stia prendendo sul serio l'incriminazione che l'aspetta oggi pomeriggio in un tribunale di New York.

È vero che ci ha scherzato sopra, suggerendo di mettere la sua foto segnaletica su delle tazze da vendere ai comizi, è vero che è andato allegramente a giocare a golf sotto l'occhio dei fotografi, e ha fatto la prova di come sorridere davanti alle telecamere quando entrerà nel palazzo di giustizia.

Ma intanto ha assunto un terzo avvocato, un vero principe del foro, e da quanto hanno rivelato le fonti di Mar-a-Lago, ha trascorso quasi tutto il suo tempo a studiare e ristudiare il caso. Combatterà senza tregua, ha confermato un altro dei suoi avvocati: «Esaminerà ogni aspetto delle accuse mossegli, le contesterà, e presenteremo mozione di rigetto».

[…] Trump usa ancora l'arma di definirsi «vittima di una persecuzione politica», accusa i democratici di essere comunisti che vogliono distruggere l'America, e con questi toni surriscaldati tiene compatto e sovreccitato il mondo dei Maga (Make America Great Again, la sua base) tanto che dopo aver oltraggiato il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che lo ha incriminato, e il giudice Juan Merchan che dovrà processarlo, ha raccolto 5 milioni di dollari per il suo fondo elettorale.

E se ieri a New York ad accoglierlo davanti alla Trump Tower della Quinta Avenue c'era solo un piccolo gruppetto di sostenitori, la sua popolarità nell'elettorato repubblicano rimane solida.

Negli ultimi sondaggi, Donald Trump ha ripreso il netto sopravvento sul suo rivale diretto, il governatore della Florida Ron DeSantis. Tuttavia, proprio negli ultimi giorni, è comparsa un'altra figura che prima era scomparsa, quella della deputata Liz Cheney, una repubblicana conservatrice ma costituzionalista, che aveva fatto parte della Commissione sui fatti violenti del 6 gennaio.

Di colpo, Cheney torna con un 10% delle preferenze, a provare che nel partito c'è un certo nervosismo per l'apparente moltiplicarsi dei problemi legali di Trump. Se infatti il primo nodo a venire al pettine è il caso di Stormy Daniels, altri ben più intricati sono da sciogliere.

Appare clamoroso che il suo stesso ex ministro della Giustizia, William Barr, abbia riconosciuto che uno dei casi aperti sull'ex presidente è molto grave, quello sulle carte segrete che Trump ha portato con sé a Mar-a-Lago dopo aver lasciato la Casa Bianca. Il caso, insieme a un altro sulle possibili responsabilità di Trump nell'organizzare l'insurrezione del 6 gennaio 2021, è affidato al procuratore indipendente Jack Smith, che a quanto riferiscono i media avrebbe trovato nuovi indizi sui ripetuti tentativi di Trump di ostacolare il corso della giustizia.

I due casi gestiti da Jack Smith sono di un livello di serietà superiore a quello dei soldi segreti a Stormy Daniels, così come lo è quello aperto in Georgia sulle apparenti pressioni di Trump perché il segretario dello Stato cambiasse il risultato delle elezioni, spostando voti da Joe Biden a lui. Questi tre sono tutti casi penali, i primi due a livello federale e il terzo a livello statale. A questi se ne aggiunge un altro, civile, che si inaugura il 25 aprile a New York, sullo stupro denunciato dalla scrittrice E. Jean Carroll. […]

2. IL PROSSIMO PROBLEMA LEGALE DI DONALD TRUMP POTREBBE ARRIVARE DALLA GEORGIA

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Mentre Donald Trump si prepara a costituirsi per le accuse relative al caso del pagamento sottobanco, l'ex presidente è al centro di altre indagini statali e federali che comportano rischi legali ancora più gravi. Scrive il Financial Times.

La prossima serie di problemi legali di Trump potrebbe arrivare nello Stato della Georgia, dove Fani Willis, procuratore distrettuale della contea di Fulton, sta valutando potenziali accuse in relazione a presunte interferenze dell'ex presidente e di altri nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020.

All'inizio di quest'anno Willis ha dichiarato che la sua decisione sull'eventuale incriminazione derivante da un'indagine speciale del Gran Giurì era "imminente".

L'indagine della Georgia, così come l'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla presunta ingerenza di Trump nelle elezioni del 2020, sono considerate le minacce legali più gravi per l'ex presidente. Il Dipartimento di Giustizia sta anche indagando sulla sua gestione dei documenti governativi. Trump ha negato di aver commesso illeciti in questi casi.

"I casi della Georgia e del DoJ espongono Trump a una pena detentiva potenzialmente molto maggiore rispetto al caso di Manhattan, dove la pena detentiva sembra improbabile", ha dichiarato Barbara McQuade, docente presso la facoltà di legge dell'Università del Michigan ed ex procuratore degli Stati Uniti. "Una condanna per frode elettorale, cospirazione per frodare gli Stati Uniti, Rico [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations] o cospirazione sediziosa potrebbe comportare una notevole pena detentiva".

Secondo gli esperti, l'accusa sigillata del procuratore distrettuale di Manhattan, che dovrebbe riguardare il pagamento del silenzio all'attrice porno Stormy Daniels, non dovrebbe influenzare la tempistica di altre indagini.

Ma l'affermazione standard dei procuratori secondo cui i casi vengono portati avanti solo quando sono pronti "è un po' insincera", ha detto Daniel Richman, ex procuratore federale e professore alla Columbia Law School. "In generale, la consapevolezza dell'impatto che un'azione penale avrà sulla scena nazionale emerge di tanto in tanto quando i procuratori pensano a un caso".

Delle due inchieste legate alle elezioni del 2020, un'eventuale incriminazione si concretizzerebbe probabilmente prima in Georgia, poiché la sua indagine potrebbe essere considerata un "sottoinsieme" di quella del DoJ, secondo Andrew Weissmann, che è stato un procuratore capo durante l'indagine sulla Russia del consigliere speciale Robert Mueller mentre Trump era in carica.

L'indagine sulla Georgia e quella sui documenti del DoJ "sembrano entrambe sostanzialmente concluse", ha aggiunto.

La prossima mossa di Willis in Georgia è molto attesa. Considerata una dura contenziosa, nel 2020 ha spodestato un procuratore distrettuale di lunga data nelle elezioni della contea di Fulton, dopo aver ricoperto il ruolo di procuratore per 19 anni, durante i quali ha condotto più di 100 processi con giuria.

Nel suo primo rapporto, il mese scorso il gran giurì speciale ha dichiarato che alcuni testimoni potrebbero aver mentito sotto giuramento e ha raccomandato al procuratore distrettuale di chiedere l'incriminazione.

Trump ha quindi presentato una mozione per annullare il rapporto parzialmente non divulgato, sostenendo che gli statuti che autorizzano l'uso di tale giuria sono "incostituzionali". Ha inoltre chiesto di squalificare l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Fulton "da qualsiasi ulteriore coinvolgimento in questa vicenda", in parte a causa delle interviste rilasciate da Willis ai media che, a suo dire, "hanno violato gli standard dell'accusa".

Clark Cunningham, professore di legge presso la Georgia State University, ha dichiarato che Willis potrebbe decidere di presentare un potenziale atto d'accusa prima del 1° maggio, termine ultimo per rispondere alla richiesta di Trump, per evitare ritardi. Se la mozione venisse respinta, Trump potrebbe innescare un lungo processo d'appello che metterebbe in sospeso il procedimento, una strategia che i suoi avvocati hanno utilizzato in altri casi.

Secondo gli analisti, un'eventuale incriminazione da parte della Willis si concentrerebbe sui brogli elettorali e potrebbe includere accuse di racket spesso associate a procedimenti per mafia, sulla base dell'uso dello statuto di Georgia Rico in altri processi di alto profilo.

Rico fungerebbe da ombrello per la serie di presunti crimini associati a Trump e ad altri. Questo potrebbe includere le accuse secondo cui l'ex presidente avrebbe fatto pressioni sul più alto funzionario elettorale della Georgia per modificare il conteggio dei voti dello Stato, e che i legislatori repubblicani di quello Stato avrebbero firmato false dichiarazioni in cui si affermava che Trump aveva vinto le elezioni del 2020 e si designavano come elettori.

"Pensate a [Rico] come a un puzzle", ha detto Cunningham. "Ogni pezzo in particolare, da solo, potrebbe non essere ovvio quali siano le implicazioni penali. Ma se si mettono insieme tutti i pezzi, emerge un quadro".

Le violazioni delle leggi Rico della Georgia comportano una pena compresa tra i 5 e i 20 anni di carcere. A differenza dei procedimenti federali, gli imputati condannati nei tribunali statali possono iniziare a scontare la pena detentiva mentre sono in corso gli appelli.

Alcuni esperti sostengono che, nonostante la gravità delle accuse contro Trump, egli potrebbe non vedere mai una cella di prigione grazie alle sue strategie di difesa e al suo status di ex presidente.

Ma secondo altri, questo non sarebbe l'unico metro di misura del successo dei pubblici ministeri.

"La cosa più importante è riaffermare lo stato di diritto", ha detto Cunningham.

Date le profonde spaccature partitiche negli Stati Uniti, avere quello che viene percepito come un "processo approfondito e imparziale per valutare ciò che è accaduto in relazione alle elezioni del 2020 [sarebbe] storicamente importante".