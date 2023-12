CASSESE, IL PIÙ FEDELE ALLEATO DI GIORGIA MELONI – SI ERA MAI VISTO UN GIUDICE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE ATTACCARE LA MAGISTRATURA? C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA: “È UN CORPO SANO COMPOSTO DI PERSONE BEN SCELTE, MA SI FA RAPPRESENTARE DAI PEGGIORI. LE PAROLE DELLA PREMIER? C’È CERTAMENTE UN’ESONDAZIONE DEI MAGISTRATI” – E POI TORNA A EVOCARE LA GHIGLIOTTINA PER GUALTIERI: “A ROMA LA 'MONNEZZA' VIENE PRESERVATA E CONSERVATA DA DECENNI…”

Cassese, "magistratura esonda, si fa rappresentare dai peggiori"

(ANSA) - "Le parole del premier Giorgia Meloni sulla magistratura? C'è certamente un'esondazione della magistratura, la magistratura è un corpo sano composto di persone ben scelte ma purtroppo si fa rappresentare dai peggiori e quindi il volto esterno della magistratura è il volto di un organo sostanzialmente politico".

Lo ha dichiarato Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale a Ping Pong su Radio1 Rai. Secondo Cassese "la magistratura svolge troppi ruoli, molti magistrati sono fuori ruolo, al ministero della Giustizia comandano in sostanza i magistrati. Certamente un altro problema della magistratura è il numero elevato di cause pendenti. Questo comporta una lunghezza dei tempi della giustizia."

L'ironia di Cassese, a Roma serve la ghigliottina per il sindaco

(ANSA) - ""A Roma ci vorrebbe un governatorato per almeno 15 anni, per il sindaco la ghigliottina. Lo dico con ironia, certo, ma serve una soluzione per Roma, una amministrazione che sia effettivamente tale, non una finzione giuridica, serve un sindaco che non sia un ciambellano buono a tagliare nastri ma una persona presente nella città".

Lo ha detto Sabino Cassese Giudice Emerito della Corte Costituzionale a Ping Pong su Radio Rai 1. "Chiunque viva a Roma, non può che concordare sullo stato critico della nostra amministrazione locale, ed è una crisi iniziata da molti anni, ma non c'è dubbio che si hanno dei sindaci che non si interessano della nostra città" , ha affermato ancora l'ex giudice della Consulta.

Poi tornando a usare l'ironia Cassese ha aggiunto: "io penso che il sindaco di Roma Gualtieri abbia ampliato la nozione di bene culturale: a Roma c'è quella che viene chiamata 'monnezza', che viene preservata e conservata da decenni. Questo è un nuovo ampliamento che deve essere registrato all'Unesco in sede Internazionale: oggi i rifiuti vengono considerati un bene culturale da preservare attentamente. Questo comporta che i cittadini apprezzino molto l'attività del sindaco…",

