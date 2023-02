LA CASTA DELLA CASA – NUOVA PUNTATA NELLO SCANDALO DEGLI IMMOBILI DI LUSSO CEDUTI CON LO “SCONTO” A POLITICI E POTENTI. ROBERTO DIACETTI, IL DIRETTORE GENERALE DELL’ENPAIA, L’ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI AGRICOLI DA CUI HANNO ACQUISTATO CASA A PREZZI STRACCIATI DURIGON E ROCCA, HA VENDUTO A SE STESSO UN ATTICO NEL CUORE DEI PARIOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENPAIA - 190 METRI QUADRI A 870MILA EURO, OVVERO 4MILA EURO A METRO QUADRO, QUANDO I VALORI IN UNA DELLE ZONE DI MAGGIOR PREGIO DI ROMA SONO DI 6-7MILA...

Estratto dell'articolo di Giovanni Tizian e Emiliano Fittipaldi per “Domani”

Roberto Diacetti

Lo scandalo delle case di lusso cedute con lo sconto a politici e potenti tocca ogni giorno nuove vette (immobiliari). Domani nei giorni scorsi ha dato conto della vendita di appartamenti da parte dell’ente di previdenza dei periti agricoli (l’Enpaia, guidata dal direttore generale Roberto Diacetti) ai capi politici della destra nel Lazio. Cioè il leghista Claudio Durigon e il candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, che hanno comprato recentemente due appartamenti di oltre 170 e 185 metri quadri nella prestigiosa zona della Camilluccia a circa mezzo milione di euro l’uno, ottenendo uno sconto del 30 per cento sui prezzi di mercato valutati da consulenti terzi di Enpaia […]

Roberto Diacetti

[…] ieri la vicenda è finita anche sulle scrivanie dei magistrati di piazzale Clodio (il segretario dei Verdi Angelo Bonelli ha consegnato un esposto in procura) […]

Enpaia […] ha emanato un comunicato stampa dove dichiara che «la fondazione ha dismesso il patrimonio immobiliare nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità». Domani ne prende atto, e aggiunge all’opera meritoria dei vertici di Enpaia un nuovo elemento di chiarezza: cioè la vendita, da parte di Enpaia guidata da Diacetti, di un appartamento di lusso a Diacetti stesso. Nel cuore dei Parioli. Anche questo, naturalmente, acquistato con lo sconto.

Roberto Diacetti dg di Enpaia

Il direttore generale è un uomo navigato: è stato amministratore delegato di Atac ai tempi di Gianni Alemanno sindaco, poi presidente di Eur spa con Ignazio Marino, ed è diventato il capo di Enpaia nel novembre 2018, quando al governo le deleghe degli enti previdenziali erano in mano al sottosegretario al Lavoro del Conte I, Claudio Durigon.

A leggere documenti e visure camerali, dunque, si scopre che nel dicembre 2019 Diacetti – un anno dopo essere diventato dg di Enpaia – entra come affittuario in un bellissimo attico nel cuore dei Parioli, a via Gramsci, di proprietà esclusiva dell’ente che guida da qualche mese. Non sappiamo se abbia, come ha detto Rocca, trovato l’annuncio sul sito della stessa fondazione che dirige, come un comune mortale.

claudio durigon foto di bacco (1)

Ma è certo che nell’atto di compravendita si fa riferimento a una delibera del consiglio di amministrazione del 2019 (con ogni probabilità antecedente il contratto di affitto, ma anche fosse di pochi giorni dopo l’ingresso di Diacetti nella nuova casa poco cambierebbe) che «ha determinato di voler procedere all’alienazione del predetto complesso immobiliare» dei Parioli. Diacetti sapeva già – al netto della sua evidente posizione di privilegio informativo - che diventando inquilino avrebbe avuto poi la possibilità di avere diritto di prelazione.

Esattamente due anni dopo, nel dicembre 2021, dopo aver maturato uno sconto pari al 20 per cento, Diacetti infatti compra l’attico. O meglio ne compra l’usufrutto, concedendo la nuda proprietà alle due figlie minorenni. L’affare che il direttore generale mette a segno è notevole: l’appartamento nel condominio di lusso è al sesto piano, ha nove vani distribuiti in oltre 190 metri quadri, terrazzo perimetrale con vista, cantina e due posti auto, e viene comprato a soli 870 mila euro, pagati senza fare ricorso al mutuo.

claudio durigon giovanni donzelli francesco rocca foto di bacco

A poco più, dunque, di 4mila euro al metro quadro, mentre i valori della zona per case di pregio arrivano a quasi 6-7mila euro, senza considerare che la presenza del terrazzo fa prezzo a sé.

Abbiamo chiamato Enpaia per chiedere se la compravendita del dg di Enpaia rispettasse tutte le regole interne, e se non ci fosse il rischio di una svendita in pieno conflitto di interessi a danno della cassa della fondazione. Enpaia dice: «Ogni nostro dipendente se vuole può prendere in affitto un immobile, se disponibile e se si può permettere l’importo. Il direttore generale per evitare conflitti di interessi ha persino evitato di partecipare alle riunioni di cui si è parlato di dismissioni immobiliari. Diacetti poi è diventato inquilino dopo essersi lasciato dalla moglie, e ha chiesto casa ad Enpaia dopo aver passato un periodo dai genitori». […]

