E LA CASTA DOVE HA PASSATO IL FERRAGOSTO? – SALVINI A POLIGNANO SBACIUCCHIANDO FRANCESCA VERDINI, TAJANI AL LAGO, CALENDA IN VIAGGIO PER LA NORMANDIA CON LA FAMIGLIA – LAURA RAVETTO CON COSTUME SIMIL-LATEX IN COSTA AZZURRA, BONACCINI A CESENATICO “RICORDANDO RAOUL CASADEI”. LA RUSSA A CATANIA E CASELLATI A CORTINA – SANTANCHÈ HA PRANZATO CON “CIPOLLINO” BOLDI AL TWIGA – SANGIULIANO HA RADUNATO AL MINISTERO TUTTI I DIRIGENTI (SCURI IN VOLTO, MENTRE SOGNANO LA SPIAGGIA) – VIDEO

Buon Ferragosto a tutti, che sia una giornata di serenità e spensieratezza. Il Governo sta lavorando per avere più offerte turistiche possibili, perché tutti devono poter andare in vacanza. Ancora auguri! pic.twitter.com/ZIyLxya4hO — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 15, 2023

Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

matteo salvini post di ferragosto 2023

Lo scorso anno, agosto è stato il mese della campagna elettorale, prima delle elezioni del 25 settembre. Quest'anno la politica può rallentare. Ed è la Puglia la meta più gettonata per il Ferragosto. Vacanze in Valle d'Itria, a Ceglie Messapica, per la premier Giorgia Meloni […]

In Puglia sono poi di casa, il leader M5S Giuseppe Conte e il ministro Raffaele Fitto, oltre che i capogruppo in Senato di Pd Francesco Boccia e Licia Ronzulli.

Direttamente da Pampelonne, in Costa Azzurra, arriva il “Buon Ferragosto” su Instagram della deputata Laura Ravetto, ex berlusconiana traslocata nella Lega.

Riservatissimo sulle sue vacanze Antonio Tajani, che mostra sui social una foto al lago. Ferragosto casalingo anche per il presidente del Senato Ignazio La Russa, vicino Catania.

laura ravetto post di ferragosto 2023

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si è mostrata invece sui propri canali social al bordo di una piscina, da dove ha inviato auguri: "Buon Ferragosto a tutti, oggi mi auguro che tutti possiate passare una giornata serena e di spensieratezza” […]

La ministra per le riforme Elisabetta Casellati invece ha scelto la montagna, Cortina. Per il leader di Azione Carlo Calenda Ferragosto in viaggio, direzione Normandia con la famiglia, per mostrare ai ragazzi i luoghi dello sbarco del '44: "Finalmente si parte, sulle orme di D'Artagnan e Eisenhower, alla conquista del Bastione di Saint Gervais e di Omaha Beach", scrive su X, "per insegnare ai ragazzi perché 'non possiamo non dirci occidentali'. E perché vale la pena combattere per rimanerlo".

daniela santanche post di ferragosto 2023

Il presidente del Pd e della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini trascorrerà la sera tra Cesenatico e Gatteo Mare, ricordando "ricordando Raoul Casadei, che proprio oggi avrebbe compiuto 86 anni", come scrive lui stesso sui social […]

gennaro sangiuliano post di ferragosto 2023 carlo calenda post di ferragosto 2023 matteo salvini francesca verdini GENNARO SANGIULIANO - RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO - RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO -RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA elisabetta casellati post di ferragosto 2023 matteo salvini francesca verdini massimo boldi - Daniela Santanche - Dimitri Kunz al twiga - ferragosto 2023 massimo boldi - Daniela Santanche - Dimitri Kunz al twiga - ferragosto 2023 matteo salvini francesca verdini antonio tajani post di ferragosto 2023 massimo boldi e daniela santanche al twiga - ferragosto 2023 stefano bonaccini post di ferragosto 2023