LA CASTA DEI VACCINI - I FUNZIONARI DI NATO, COMMISSIONE E PARLAMENTO UE CHE LAVORANO A BRUXELLES SARANNO VACCINATI CONTRO IL CORONAVIRUS IN CENTRI SEPARATI CHE NON SARANNO USATI PER IL RESTO DELLA POPOLAZIONE. NON SIA MAI CHE INCROCINO IL POPOLO - C’È DI PIÙ: LE DOSI PER I MEMBRI DEL PERSONALE RESIDENTI IN BELGIO SARANNO SOTTRATTE DALLA QUOTA DEL LORO PAESE…

Lauren Walker per “The Brussels Times”

ursula von der leyen

Le persone che lavorano per le istituzioni internazionali con sede a Bruxelles, come la Commissione europea e la NATO, saranno vaccinate contro il coronavirus in centri di vaccinazione separati, che non saranno utilizzati per il resto della popolazione.

La NATO, la Commissione e il Parlamento europeo vaccineranno il loro personale, circa 31.000 persone in totale. Cifre che rappresentano solo i membri del personale, ma non le loro famiglie. Questa decisione è stata presa in accordo con le autorità regionali, ha sottolineato Inge Neven, capo dell'ispettorato della salute di Bruxelles.

La vaccinazione dei funzionari dell'UE fa parte della strategia globale della regione, e inizierà contemporaneamente alla fase 1B, all'inizio di marzo, il che significa che non riceveranno i loro vaccini prima di altre persone a Bruxelles.

PARLAMENTARIUM BRUXELLES

Le dosi per i membri del personale che sono registrati come residenti in Belgio saranno sottratte dalla quota del loro paese. Ma non riceveranno i loro vaccini nel centro visitatori, che all'inizio era stato considerato come l’hub per l’immunizzazione regionale.

Invece, tutte e tre le istituzioni vaccineranno il loro personale in aree speciali all'interno dei loro rispettivi edifici, ma queste non sono ancora state allestite, poiché sono ancora in attesa di accreditamento.

dove vengono fatti i vaccini in europa PARLAMENTARIUM BRUXELLES 1 vaccini anti coronavirus in vendita sul dark web vaccino coronavirus

SPERIMENTAZIONE VACCINO CORONAVIRUS