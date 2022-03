VENGO ANCH’IO? NO, TU NO! - ANCHE LE TRAGICOMICHE FINTE NOZZE DEL CAVALIERE POMPETTA DIVENTANO OCCASIONE DI DISPETTO. NON SODDISFATTA DI GUIDARE FORZA ITALIA IN MODALITÀ SALVINI, LICIA RONZULLI HA VOLUTO SEGUIRE ANCHE L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO DEL 19 MARZO. E LA WEDDING PLANNER AUTODECRETATA STA SEGANDO NOMI A ROTTA DÌ COLLO. TRA GLI INVITATI, SICURE LE PRESENZE DI TAJANI, BERNINI E DI PAOLO BARELLI (UNO CHE BERLUSCONI AVRÀ VISTO TRE VOLTE IN VITA SUA). TRA I ‘TAGLIATI’ INVECE, I FILO-DRAGHIANI BRUNETTA, GELMINI E CARFAGNA…