COME FAR PERDERE ALTRI VOTI AL PD: ORLANDO VUOLE GLI SPIONI DI STATO PER TUTELARE LA PARITA’ DI GENERE - FA DISCUTERE LA PROPOSTA DEL MINISTRO DI PIATTAFORME ANONIME PER DENUNCIARE LA VIOLAZIONE DEL CODICE PER LE PARI OPPORTUNITÀ “A TUTELA DELLE LAVORATRICI SCARTATE PER MOTIVI PROFESSIONALI” - PER GLI EREDI DEL VECCHIO PCI I "PADRONI" RESTANO I NEMICI DI SEMPRE E OGNI MEZZO PUÒ ESSERE USATO PER CONTINUARE, IN ALTRE FORME, UNA LOTTA DI CLASSE MAI DEL TUTTO ABBANDONATA...