Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non usa perifrasi: «Sull’agricoltura biodinamica posso rassicurare il professor Parisi: non posso pronunciarmi sull’attività del Parlamento, ma posso dire che prima che questa diventi legge vi sarebbero alcuni passaggi parlamentari che rendono lontana questa ipotesi». Il capo dello Stato lunedì mattina era all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Roma «la Sapienza» quando ha parlato in maniera esplicita della legge sull’agricoltura biodinamica che aspetta di essere approvata dalla Camera. Mattarella rispondeva alle obiezioni particolarmente denigratorie sulla biodinamica che il premio Nobel Giorgio Parisi aveva appena pronunciato.

Il professor Parisi aveva dedicato una parte importante della sua lectio magistralis alle pratiche antiscientifiche che si diffondo nella società attuale. Ma è proprio alla legge sull’agricoltura biodinamica che ha voluto fare un riferimento specifico. Ha detto infatti il premio Nobel: «Insieme ad un vorace consumismo tecnologico sta per essere riconosciuta da una legge dello Stato italiano una pratica francamente stregonesca come l’agricoltura biodinamica». Per Parisi «sono i cattivi divulgatori che presentano i risultati della scienza quasi come una superiore stregoneria le cui motivazioni sono comprensibili solo agli iniziati».

