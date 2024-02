PERCHE’ PER PUTIN LA MORTE DI NAVALNY E’ UN BOOMERANG IN VISTA DELLE ELEZIONI: DAGOREPORT

Fabrizio Dragosei per corriere.it - Estratti

NAVALNY E LA MOGLIE YULIA

Gli oppositori del Cremlino, i collaboratori di Aleksej Navalny e soprattutto i familiari sono sempre più convinti che la morte del dissidente non sia avvenuta come dicono le fonti ufficiali. Anche perché il corpo del prigioniero più famoso del Paese non viene restituito ai suoi cari e, addirittura, non si sa dove sia. E poi pare che le telecamere di sorveglianza in questi giorni fossero fuori uso.

ultimo video di alexei navalny dal carcere 2

Dopo un viaggio complicatissimo in treno e poi in auto la madre Lyudmila è arrivata ieri assieme all’avvocato nel carcere di massima sicurezza IK-3 di Kharp, una cittadina nell’estremo Nord che originariamente era un’installazione del famigerato Arcipelago Gulag. Solo che non ha potuto vedere la salma, trattenuta per «i necessari esami» legati all’inchiesta, che potrebbe durare fino a 30 giorni.

Lyudmila Navalnaya MADRE DI NAVALNY - Vasily Dubkov

Dove? A Salekhard, le hanno detto, il capoluogo della regione. Ma l’obitorio, contattato da diverse persone, ha negato di aver ricevuto il corpo di Navalny. Semplici disguidi burocratici?

Difficile crederlo, vista la delicatezza del caso. E poi emergono notizie e incongruenze che aumentano i sospetti. Navalny aveva detto ai suoi che l’ora d’aria gli veniva concessa alle sei e mezza del mattino, il momento più freddo della giornata. Invece, secondo la versione ufficiale, si sarebbe sentito male alle 13, «durante la passeggiata» (si chiama così il poter sgranchire le gambe in un cortile di 2 metri per 6 circondato da alti muri).

Macchine in arrivo

navalny

Fino al giorno prima, l’oppositore appariva in buona salute. Poi, il 16, sarebbe stato colpito da «sindrome da morte improvvisa». Ma alla Novaya Gazeta un detenuto ha raccontato che già la notte del 15 e la mattina presto al carcere c’era grande agitazione. Con macchine in arrivo, reclusi riportati improvvisamente nelle celle. Insomma, era successo qualcosa di grave.

vladimir putin in treno

Un sito d’opposizione, Sota, sostiene di aver saputo che da quattro mesi stavano lentamente avvelenando Navalny. Tesi, ovviamente indimostrabile, visto che comunque l’autopsia verrà effettuata in strutture sotto il controllo del Cremlino.

Lyudmila Navalnaya MADRE DI NAVALNY - Vasily Dubkov MANIFESTANTI IN RUSSIA RICORDANO NAVALNY

MANIFESTANTI IN RUSSIA RICORDANO NAVALNY ultimo video di alexei navalny dal carcere 1

aleksej navalny VLADIMIR PUTIN ultimo video di alexei navalny dal carcere 1 copia