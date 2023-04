5 apr 2023 10:42

IL CAV NON FA MAI NIENTE A CASO - LA SVOLTA GOVERNISTA DI BERLUSCONI (CON SILURAMENTO DEL CAPOGRUPPO RENZULLIANO ALLA CAMERA, CATTANEO, E DI LICIA RONZULLI DA COORDINATRICE IN LOMBARDIA) È LEGATA AI SUOI PROCESSI - LA PRIMA, PERORATA DAL GOVERNO, È STATA QUELLA DI RITIRARE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NEI SUOI DUE PROCESSI, IL RUBY-TER A MILANO E QUELLO “ESCORT” A BARI - ORA IL CAV E’ STATO AMMANSITO PER VINCERE IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SULLA SENTENZA CON CUI, NEL 2013, FU CONDANNATO A 4 ANNI PER FRODE FISCALE SUI DIRITTI TV MEDIASET…