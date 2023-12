IL CAVALLO DI TROIA DI PECHINO IN EUROPA? I PARTITI DI ESTREMA DESTRA – SECONDO UN’INCHIESTA DEI GIORNALI “SPIEGEL”, “LE MONDE” E “FINANCIAL TIMES”, I SERVIZI SEGRETI CINESI HANNO PROVATO A SCREDITARE LE VOCI OSTILI AL DRAGONE ATTRAVERSO GLI ESPONENTI EUROPEI DEI PARTITI DI ESTREMA DESTRA – LE CHAT TRA DANIEL WOO, 007 DI PECHINO, E IL POLITICO BELGA FRANK CREYELMAN, SEPARATISTA FIAMMINGO DI ESTREMA DESTRA - ALMENO UN'INTERROGAZIONE DEL GRUPPO PARLAMENTARE TEDESCO AFD (AVVISATE SALVINI) SAREBBE STATA AVVIATA SU INPUT CINESE...

(ANSA) - BERLINO, 15 DIC - I servizi segreti cinesi avrebbero tentato per anni di usare politici di estrema destra in Europa per diffamare voci ostili a Pechino, disturbare le operazioni nel Parlamento europeo e minare i legami transatlantici. Lo rivelerebbero numerose chat tra un uomo denominato Daniel Woo - identificato come possibile membro del Mss, il ministero cinese per la Sicurezza dello Stato - e il belga Frank Creyelman, politico del partito separatista fiammingo di estrema destra Vlaams Belang.

Lo riporta una lunga inchiesta di Spiegel, Le Monde e Financial Times. "Il nostro scopo è dividere le relazioni tra Stati Uniti ed Europa", scrive Woo in un messaggio a Creyelman. Nelle chat tra il 2019 e il 2022 emergerebbero anche riferimenti a pagamenti di 6mila e 10mila euro. Secondo la ricerca, le influenze dell'intelligence di Pechino sono arrivate anche nell'Afd, il partito dell'ultra-destra tedesca.

Almeno un'interrogazione del gruppo parlamentare Afd sarebbe stata avviata su input cinese, come rivendica lo stesso Woo, inviando un link a un'interrogazione parlamentare del maggio 2021 di Stefan Keuter di Afd. Woo avrebbe chiesto inoltre a Creyelman di sostenere una campagna in occasione della visita di Olaf Scholz in Cina nel novembre 2022, per sottolineare in quei giorni come gli Usa e il Regno Unito stessero "destabilizzando" la sicurezza energetica europea e come l'Europa avesse bisogno della Cina.

Nelle chat, secondo l'inchiesta, viene anche discusso di come convincere "i nostri parlamentari" europei di proporre la Cina come partner negoziale nella guerra in Ucraina e far "arrabbiare gli Stati Uniti". Secondo Spiegel, diversi servizi di intelligence occidentali hanno confermato di riconoscere la figura di Daniel Woo, che attribuirebbero all'ufficio regionale Mss di Zhejiang.

Spiegel sottolinea anche la particolare vicinanza tra Afd e Pechino, citando la visita in Cina della leader dell'ultra-destra tedesca, Alice Weidel, e la scelta di Afd di proporre come primo candidato alle elezioni europee Maximilian Krah, spesso già emerso come acceso sostenitore di Pechino.

