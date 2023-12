MES: LA CAMERA HA RESPINTO IL TRATTATO

giorgia meloni sventola il fax di luigi di maio sul mes in senato

(ANSA) - L'Aula della Camera respinge il trattato sul Mes. I voti a favore sono stati 72, 184 i contrari, 44 gli astenuti, bocciando il primo articolo del testo.

MES: IN COMMISSIONE BILANCIO PASSA PARERE CONTRARIO

(ANSA) - La commissione Bilancio della Camera ha approvato il parere contrario sulla ratifica della modifica del Mes. Lega e FdI hanno votato contro il Mes, FI si e' astenuta. Il parere è stato riformulato in parte rispetto a quello inizialmente presentato dalla relatrice di FdI ma è rimasto contrario. Assenti in commissione gli esponenti del M5s

QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 2

MES: SALVINI, LA LEGA NON HA MAI CAMBIATO POSIZIONE

(ANSA) - "Sul Mes la Lega non ha mai cambiato idea in vent'anni, è uno strumento inutile se non dannoso che porterebbe un lavoratore italiano a dover mettere dei soldi per salvare una banca tedesca. Non penso sia utile e siccome il Parlamento è sovrano, il Parlamento vota in base all'interesse nazionale italiano: i tedeschi fanno gli interessi tedeschi, noi quelli degli italiani. La posizione della Lega è sempre stata e continuna a essere chiara". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervenuto all'inaugurazione del ponte Leonardo Da Vinci a Sasso Marconi (Bologna).

MES: ALLA CAMERA PARTE L'ESAME DEL TRATTATO

(ANSA) - L'Aula della Camera inizia l'esame della ratifica del Mes. L'Assemblea ha approvato la richiesta di inversione dell'ordine del giornp in tal senso. Il M5S si è astenuto, Avs ha votato contro.

LA DATA SUL FAX DI LUIGI DI MAIO SVENTOLATO DA GIORGIA MELONI

MES: ALLA CAMERA RICHIESTO DI PASSARE SUBITO ALL'ESAME

(ANSA) - Nell'Aula della Camera è stata avanzata la richiesta di invertire l'ordine del giorno passando subito all'esame della ratifica del Mes. Sulla richiesta deve esprimersi l'Assemblea con un voto

MES: NESSUN MINISTRO IN AULA ALLA CAMERA

(ANSA) - Nessun ministro sta partecipando Nell'aula della Camera alla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. Ai banchi del governo ci sono soltanto sottosegretari.

MES: FI, ASTENSIONE NON PREGIUDICA COMPATTEZZA DELLA MAGGIORANZA

QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 3

(ANSA) - "La maggioranza è unita e compatta, la nostra astensione è coerente con la nostra storia" e "non pregiudica la compattezza della maggioranza". Lo ha detto il capogruppo azzurro in commissione Bilancio della Camera Roberto Pella, al termine del voto sul parere sulla ratifica delle modifiche al Mes.

MES: TENSIONE IN AULA, SFIORATA RISSA FDI-M5S

(ANSA) - Altissima tensione nell'aula della camera, dove è in corso l'esame del MES. Mentre interveniva Maurizio Lupi, il deputato Tondo del MoVimento 5 stelle lo ha interrotto. Dura la reazione di Lupi, che lo invita a calmarsi. A quel punto, dai banchi di Fratelli d'Italia scendono velocemente i deputati Caiata, Rotelli e Cangiano, diretti verso i banchi dell'opposizione. Si frappongono i commessi mentre il vicepresidente Fabio Rampelli invita a far tornare l'ordine in assemblea. Poco dopo, Lupi riprende a parlare e Rampelli richiama all'ordine Tondo.

SALVINI CONTRO L EURO

MES: IN COMMISSIONE NO PD-IV A PARERE CONTRARIO

(ANSA) - Il Partito democratico in commissione Bilancio alla Camera ha votato contro il parere avverso al Mes proposto dalla relatrice, Ylenja Lucaselli (FdI), come pure Italia viva. Avs,invece, non ha preso parte al voto ritenendo il parere "errato".

MES: AMENDOLA, LA CRISI DEL GOVERNO È CHIARA

(ANSA) - 'La crisi politica di questo governo non sta nei numeri ma nelle sue politiche. Sul patto di stabilità, il ricatto del governo sul Mes si è svelato ieri". Lo dice nell'area della camera Enzo Amendola del partito democratico durante l'esame del mes. Amendola ha svolto un intervento durissimo nei confronti del governo. "Siete uniti dal potere, ma il potere per il potere non fa una politica. Un governo che sull'Europa non fa una scelta Uniti univoca non è un governo", ha concluso.

GIORGIA MELONI - ER MES - MEME BY DAGOSPIA