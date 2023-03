9 mar 2023 11:17

UN CEFFONE AI GIURISTI DE' SINISTRA (E A NORDIO) – PER LA CORTE DI CASSAZIONE LA NUOVA LEGGE SULL’ERGASTOLO OSTATIVO, VOLUTA DAL GOVERNO MELONI, RISPETTA I CRITERI DELLA COSTITUZIONE - LA RIFORMA PREVEDE UN MECCANISMO SECONDO CUI SPETTA AL DETENUTO PROVARE CHE NON HA PIÙ CONTATTI CON LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI PER GODERE DEI BENEFICI IN CARCERE – "IO SONO GIORGIA" ERA FIERA DEL PROVVEDIMENTO, MA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO L’AVEVA DEFINITA “INACCETTABILE”…