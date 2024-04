IL CENTRODESTRA INCIAMPA SULL’AUTONOMIA! - LA MAGGIORANZA È STATA BATTUTA IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI ALLA CAMERA, SU UN EMENDAMENTO DEL M5S SUL DDL AUTONOMIA DIFFERENZIATA: 10 VOTI A FAVORE E 7 CONTRARI. ASSENTI I DEPUTATI LEGHISTI – IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, NAZARIO PAGANO, HA DECISO DI ANNULLARE E DI FARE RIPETERE LA VOTAZIONE, SCATENANDO LE PROTETSTE DELLE OPPOSIZIONI – LA DEM SIMONA BONAFE’: ”RIMARREMO QUI FINCHE’ NON SI RICONOSCERA’ LA VERITA’”

(askanews) - Maggioranza battuta in commissione Affari costituzionali alla Camera sul ddl Autonomia differenziata. È stato approvato infatti un emendamento dell'opposizione che aveva ricevuto il parere negativo di governo e relatore. Il voto è finito 10 a favore e 7 contrari. Alla votazione era assente la Lega. Il presidente della commissione Nazario Pagano intende annullare la votazione. L'opposizione protesta.

simona bonafe

(AGI) - "La maggioranza e' andata sotto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera su un emendamento presentato dalla deputata M5s, Auriemma, ma non vuole riconoscere l'esito del voto: 10 voti a favore, 7 contrari. Rimarremo qui fin quando non si riconoscera' la verita'". Lo dice la deputata Pd, Simona Bonafe', interpellata dall'AGI.

"In aula mancavano i deputati della Lega, hano provato a metterci una pezza, ma i numeri parlano. Il tema e' di metodo, rimaniamo in Commissione", aggiunge.

Nazario Pagano

(ANSA) - Il presidente della Commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano, a quanto si apprende, ha deciso che si ripeterà il voto sull'emendamento M5s su cui la maggioranza è stata battuta. Il voto, sempre a quanto riferiscono, non era stato proclamato da Pagano che, dopo una pausa per approfondire l'istruttoria, ha deciso, essendoci dei precedenti, di far ripetere la votazione.

