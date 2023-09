IL CENTRODESTRA VUOLE BATISTUTA SINDACO DI FIRENZE? LA LEGA: “NON È UN’OPZIONE” (MEGLIO VAN BASTEN?) - PIOGGIA DI SMENTITE SULL’IPOTESI DI CANDIDARE A PALAZZO VECCHIO IL “RE LEONE” CHE POTREBBE DIVENTARE ITALIANO A GENNAIO – IL SINDACO NARDELLA: “CI SONO GIÀ STATI CALCIATORI CANDIDATI A SINDACO, NON È ANDATA MOLTO BENE” (VA DETTO CHE IL MIGLIOR RISULTATO DEL CENTRODESTRA DAGLI ANNI 90 A OGGI LO SI E’ RAGGIUNTO CON L’EX PORTIERE GIOVANNI GALLI)

Estratto da corriere.it

gabriel batistuta foto di bacco (3)

Un movimento «dal basso» che si fa largo nella «grande» politica. Come succede nelle migliori storie di calcio. Da Roma chiedevano a Firenze chi avesse sparso in giro la voce di Gabriel Batistuta –– riportata ieri da La Nazione — possibile candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni. E da Firenze provavano a capire se qualcuno ai vertici nazionali lo avesse contattato.

«In politica può succedere di tutto, ma non ho mai avuto sul tavolo il suo nome» fa sapere Federico Bussolin capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio. «Premesso che per la mia generazione Batistuta può fare tutto, anche il presidente del mondo, non mi risulta che sia stato intrapreso nessun percorso per averlo candidato sindaco a Firenze. C’entra questo, non il fatto che sia un calciatore: dagli Anni 90 a oggi il risultato migliore del centrodestra lo abbiamo fatto con Giovanni Galli» aggiunge il capogruppo di FdI in consiglio regionale Francesco Torselli.

batistuta

Nessuno si prende la briga di fare nomi («Ci sono già stati calciatori candidati a sindaco, non è andata molto bene», ha glissato il sindaco Nardella), ma c’è chi ammette che l’idea si è sparsa in qualche circolo e forse è cresciuta più del dovuto vista la caratura del personaggio

vittorio cecchi gori batistuta batistuta CECCHI GORI STRISCIONE BATISTUTA

