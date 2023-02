“AVREI PREFERITO CHE ZELENSKY FOSSE STATO PRESENTE A SANREMO” – GIORGIA MELONI PRENDE FINALMENTE POSIZIONE SULLA MANCATA OSPITATA DEL PRESIDENTE UCRAINO AL FESTIVAL: “MI DISPIACE PIÙ CHE ALTRO CHE SI SIA CREATA UNA POLEMICA”. GIUSTO, PERCHÉ NON SE LA PRENDE CON IL SUO ALLEATO SALVINI, CHE HA ROTTO I MICROFONI PER GIORNI SULLA PRESENZA DEL LEADER DI KIEV IN COLLEGAMENTO CON IL PALCO DELL’ARISTON?