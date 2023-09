8 set 2023 08:00

IL CERCHIO SI STRINGE – PETER NAVARRO, EX CONSIGLIERE DI DONALD TRUMP, È STATO CONDANNATO PER OLTRAGGIO AL CONGRESSO, PER NON AVER RISPETTATO UN MANDATO DI COMPARIZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE DELLA CAMERA USA SULL’ATTACCO DI CAPITOL HILL – È IL SECONDO COLLABORATORE DELL’EX PRESIDENTE A ESSERE PERSEGUITO PER LA MANCANZA DI COLLABORATZIONE SUL CASO, DOPO STEVE BANNON…