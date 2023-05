8 mag 2023 16:10

CERTI “PIRELLONI” NON DEMORDONO – FORMIGONI PREPARA DA TEMPO IL RITORNO IN POLITICA E PUNTA A CANDIDARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024 CON FRATELLI D’ITALIA. SPONSOR DELL’OPERAZIONE È IGNAZIO LA RUSSA. MA, COME PIANO B, IL “CELESTE” SI TIENE APERTA LA PORTA DI FORZA ITALIA – L'EX GOVERNATORE LOMBARDO FINIRÀ DI SCONTARE LA SUA PENA DI 5 ANNI E 10 MESI PER LA VICENDA MAUGERI-SAN RAFFAELE IN AUTUNNO. E ALLORA TORNERÀ CANDIDABILE - LA SMENTITA DI LA RUSSA: "NOTIZIA PRIVA DI FONDAMENTO"