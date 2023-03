CHARLES MICHEL, UN PARACULO VOLANTE! – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO, PER ANDARE A PREDICARE L’AMBIENTALISMO AL “COP27” DI SHARM EL SHEIKH, HA PRESO UN SUPER-INQUINANTE JET PRIVATO – ALLA FACCIA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO, SULLE 112 MISSIONI ALL’ESTERO DI MICHEL BEN 72 HANNO PREVISTO L’USO UN AEREO “DEDICATO” SOLO PER LUI – LA DOPPIA MORALE DEI VERTICI EUROPEI: PRIMA DECIDONO LO STOP DELLE AUTO A DIESEL E BENZINA E POI DECOLLANO A TUTTO GAS - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Carlo Nicolato per “Libero quotidiano”

charles michel

Entro il 2035 gli alti papaveri delle istituzioni europee dovranno dotarsi di jet elettrici per recarsi ai loro imprescindibili appuntamenti diplomatici. Come funzioneranno tali velivoli è affar loro, ma di certo i Michel e i Von der Leyen di turno non potranno più noleggiare un jet privato a cherosene e inquinare in tre ore quanto inquina un comune mortale con la sua automobile a nafta in tre anni. […]

Charles Michel poi, è un doppio colpevole. Al Cop27 di Sharm, quello a cui è andato con il jet privato dando un passaggio a Ursula Von der Leyen, ha detto che nella lotta per il clima «abbiamo i minuti contati», e che l’Europa ha «un obbligo nei confronti delle popolazioni del mondo in via di sviluppo».

[…] Per quanto riguarda le sue responsabilità di presidente del Consiglio Europeo il clima e le popolazioni in via di sviluppo possono attendere, i suoi innumerevoli incontri diplomatici, che richiedono l’utilizzo di 72 voli privati su un totale di 112 missioni dal 2019, hanno la priorità.

charles michel

Se prendiamo per buono il calcolo dell’Ong Transport & Environment secondo cui un jet privato può emettere due tonnellate di anidride carbonica all’ora e prendiamo come media della distanza dei voli effettuati quella tra Bruxelles e Sharm el Sheikh (3 ore e mezza), Michel in neanche 4 anni ha emesso nell’atmosfera oltre 500 tonnellate di Co2, quanto 250 bovini affetti da meteorismo in un anno. […]

Michel però ha fatto sapere che dal 2021 compensa le emissioni dei suoi voli attraverso un programma che finanzia una fabbrica di ceramica brasiliana per convertire il suo carburante dal legname illegale ai prodotti di scarto agricoli e industriali, un escamotage molto ruffiano per far vedere che lui con il clima, e la sua coscienza, è a posto, ma questo non cambia una virgola nelle tonnellate di Co2 emesse dai suoi costosi voli.

ursula von der leyen charles michel

Peraltro l’ufficio del presidente del Consiglio ha appena chiesto un aumento di bilancio per il 2024 del 27,5% (dagli attuali 2 milioni di euro a 2,5 milioni di euro) per coprire l’incremento delle le spese di viaggio, «visto il perdurare dell'intensa attività internazionale all’indomani della guerra di Russia di aggressione contro l'Ucraina». Dal che si deduce un ulteriore incremento dei voli privati. […]