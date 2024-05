CHE ARGOMENTI USA SALVINI PER DIFENDERE TRUMP? GLI STESSI DI PUTIN – IL CAPITONE COMMENTA LA CONDANNA DI THE DONALD: “NEGLI USA PROVANO A FERMARE TRUMP USANDO LE AULE DEI TRIBUNALI COME UNA CLAVA, COME HANNO FATTO CONTRO BERLUSCONI” – SULLA STESSA LINEA IL CREMLINO, CHE COGLIE LA PALLA AL BALZO PER ATTACCARE BIDEN: “LE ACCUSE CONTRO L'EX PRESIDENTE SONO UN COMPLOTTO PER ELIMINARE I RIVALI POLITICI A OGNI COSTO”

(ANSA) - Le accuse contro l'ex presidente Usa Donald Trump sono solo un complotto per eliminare i rivali politici ad ogni costo. Lo ha detto il Cremlino, citato dalla Tass.

(AGI) - "Negli Stati Uniti provano a fermare Trump usando le aule dei tribunali come una clava, come hanno fatto contro Berlusconi per 30 anni, ma poi scelgono liberamente i cittadini in Italia come negli Stati Uniti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Messina.

(ANSA) - "Solidarieta' e pieno sostegno a Donald Trump, vittima di una persecuzione giudiziaria e di un processo di natura politica. In Italia, abbiamo tristemente familiarita' con l'utilizzo del sistema giudiziario come arma da parte della sinistra, dato che per anni si e' tentato di eliminare gli oppositori politici con mezzi legali. Spero che Trump vinca; sarebbe una garanzia di maggiore equilibrio e speranza per la pace nel mondo". Lo scrive su X, in un post in inglese il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, a proposito di Trump.

