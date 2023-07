CHE ARIA TIRA AL NAZARENO? LA SEGRETARIA ELLY SCHLEIN NON S’ACCORGE DEL MALCONTENTO CHE STA MONTANDO NEL PARTITO. A DARLE UNA SVEGLIA CI PENSERÀ BONACCINI CHE IL 22 LUGLIO A CESENA TERRÀ A BATTESIMO UNA SUPER-CORRENTONA CON I SUOI FEDELISSIMI E GLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA. VIENE CONSIDERATO UN GRAVE ERRORE POLITICO NON AVER MANIFESTATO ALCUNA SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE MACRON. I MALPANCISTI FANNO NOTARE CHE…

Che aria tira al Nazareno? La segretaria Elly Schlein, tra una capatina a Ventotene e un hamburger all’ambasciata americana per la festa del 4 luglio, non si è resa conto che l’effetto novità dovuto alla sua ascesa al vertice del Pd è scemato. Così incaponita sulle sue battaglie di nicchia (diritti Lgbtq+, maternità surrogata e altre quisquilie per perdere le elezioni), la Schlein non s’accorge del malcontento che sta montando nel partito.

A darle una sveglia ci penserà Bonaccini che il 22 luglio a Cesena terrà a battesimo una super-correntona con i suoi fedelissimi e gli ex renziani di Base riformista. I due gruppi, scontenti della segreteria sulle questioni nostrane, masticano amaro anche per il comportamento di Elly in Europa. Viene considerato un grave errore politico non aver manifestato alcuna solidarietà al presidente Macron dopo la rivolta di Nanterre e gli scontri in tutto il Paese. I malpancisti fanno notare che il Pd, membro del gruppo “Socialisti e Democratici”, è alleato all’interno della maggioranza Ursula con i liberali di Macron e graffiano: “Ma come a destra brigano per creare nuove coalizioni mentre noi con i nostri alleati non riusciamo ad avere rapporti di buon vicinato?”

