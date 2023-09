CHE BEL CLIMA NEL GOVERNO: ORA VOLANO MIGRANTI! – ROBERTO CALDEROLI LANCIA UNA BORDATA ALLA PREMIER SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SBARCHI, CHE SORA GIORGIA HA SFILATO A PIANTEDOSI PER AFFIDARLA AL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO: “QUANDO SALVINI ERA AL VIMINALE TUTTO CIÒ NON SI VERIFICAVA” – IL MINISTRO LEGHISTA POI EVOCA “UNA REGIA DIETRO ALL'INVASIONE CHE STIAMO VIVENDO” – E MACRON, DOPO AVER CHIUSO LE FRONTIERE FRANCESI, CHIEDE CHE “L'EUROPA NON LASCI SOLA L’ITALIA...”

giorgia meloni roberto calderoli.

Continua a salire la tensione sul tema dei migranti, dopo che nei giorni scorsi a Lampedusa sono arrivate migliaia di persone. «Io non so se si tratti di un atto di guerra, ma quello che stiamo fronteggiando, con 127mila immigrati entrati da inizio anno è un’invasione. Un’invasione pacifica, ma comunque un’invasione», ha detto il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, sostenendo l’esistenza di «una regia» dietro gli arrivi.

«Il fatto che l’Austria rafforzi i controlli al Brennero come del resto fa la Francia a Mentone, che gli Stati a noi confinanti stiano sigillando i nostri confini — scrive in una nota —, mi fa temere che questa impennata di arrivi non sia un fenomeno estemporaneo ma purtroppo strutturale perché organizzato, con una regia dietro. È evidente che a fronte di questi numeri, in assenza di una qualunque risposta da parte dell’Europa, l’Italia dovrà fare da sola: ma quale strada dobbiamo seguire?», continua.

MATTEO PIANTEDOSI ROBERTO CALDEROLI

«Quando Matteo Salvini era ministro degli Interni tutto ciò non si verificava, per cui a buon intenditor poche parole. Pensiamoci bene, prima che possa accadere veramente una catastrofe in termini di ordine pubblico e sicurezza».

Non si tratta della prima stoccata leghista all’azione di governo di Meloni sul tema: nelle scorse ore, il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, aveva sostenuto che la strategia diplomatica della premier sulla Tunisia «non ha funzionato», e quindi «bisogna tornare a fare ciò che faceva Salvini al Viminale». […]

Nelle scorse ore, Matteo Salvini ha mitigato le uscite degli esponenti del suo partito, riconoscendo gli «sforzi sovrumani» di Meloni nella gestione del dossier sbarchi, puntando il dito contro la Germania e le ong.

meloni macron

E proprio sulla necessità di una risposta europea si appuntano le frasi del presidente francese Emmanuel Macron, che oggi ha commentato quanto sta avvenendo a Lampedusa. «Il dovere di tutti noi europei è non lasciare l’Italia sola dinanzi a quello che sta vivendo. Considero che sia responsabilità dell’Unione europea tutta intera essere al fianco dell’Italia», ha detto. «L’Europa deve proteggere meglio le sue frontiere. Questa situazione dimostra che l’immigrazione è un fenomeno che riguarda tutti gli europei». […]

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON AL G7 DI HIROSHIMA matteo salvini roberto calderoli