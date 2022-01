CHE BOTTA PER GUALTIERI - LA NOMINA DI ANGELA COSSELLU (BY COLAO) COME AMMINISTRATORE DELEGATO DI “EUR SPA” È UNO SCHIAFFONE AL SINDACO DI ROMA (E A BETTINI) - GUALTIERI SPERAVA IN UNA CONFERMA DELL’AD ANTONIO ROSATI, CHE AVEVA SCELTO QUANDO ERA MINISTRO DELL’ECONOMIA - IL BLITZ TENTATO DAL CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI, ANTONIO FUNICIELLO, PER ELISABETTA SPITZ (MOGLIE DI FOLLINI E VICINA A GENTILONI)

Marina de Ghantuz Cubbe per “la Repubblica - ed. Roma”

Come in tutte le aziende pubbliche che si rispettino, la spartizione delle poltrone è puntuale anche in Eur S. p. A. in cui da ieri siedono i nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

La maggior parte sono stati nominati dal governo in base agli equilibri interni ( l'azionista al 90% è il ministero dell'Economia e delle Finanze), al Comune di Roma spettava la scelta del presidente: entra Marco Simoni che tra le altre cose ha coordinato la campagna elettorale del sindaco Roberto Gualtieri.

Esce l'amministratore delegato Antonio Rosati, sostituito da Angela Maria Cossellu. La nomina dell'ad spetta al Mef e Rosati era stato scelto da Gualtieri quando ricopriva la carica di ministro dell'Economia. Il massimo a cui il sindaco poteva aspirare era la riconferma dell'ad che aveva scelto e la nomina del nuovo presidente. Così non è andata, scontentando anche il dem Goffredo Bettini.

Per Rosati, che il sindaco ha ringraziato per il lavoro svolto, in caldo potrebbe esserci un posto in Campidoglio. Nel consiglio di amministrazione siedono anche Alberto Mattiacci che insegna marketing all'università Luiss, Francesco Vaccari ( un passato da consigliere municipale con Forza Italia) e Paola Ciannevei.

Che vanta un'esperienza nel cda di Invitalia ed è la sorella di Andrea, legale del Movimento 5 Stelle, avvocato di Beppe Grillo nonché consulente della difesa dell'ex sindaca Virginia Raggi in tribunale. Come detto, nella spartizione il Campidoglio aveva ben poco da accaparrare detenendo il 10% delle quote di Eur S. p. A., ma la nomina di Simoni per Gualtieri è una garanzia.

Presidente della Fondazione Human Technopole, è inoltre professore aggiunto alla Luiss di Roma. Tra il 2014 e il 2018 è stato è il principale consigliere sugli affari economici internazionali dei Presidenti del Consiglio Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, seguendone l'agenda politica e legislativa in questo campo. Poi, il coordinamento della campagna elettorale di Gualtieri. -

