28 nov 2023 11:28

CHE BRUTTA FINE PER “BAFFINO”: DA PRESUNTO GENIO A LOBBISTA PER 2.500 EURO AL MESE – “IL FOGLIO” MARAMALDEGGIA SUL NUOVO INCARICO DI MASSIMO D’ALEMA: “HA INSPIEGABILMENTE FATTO DI SE STESSO UN PERSONAGGIO CUI SONO VIETATI I PREGI DELLA NON PIÙ GIOVANE ETÀ. OVVERO QUELLI MORALI: LA PONDERAZIONE, LA MISURA, IL LIMITE. MA ANCHE QUELLI FISICI: IL RIPOSO, LA CALMA, IL LISCIO” – “LA SUA FAMA DI GRANDEZZA È STATA SOPRATTUTTO AFFIDATA A UNA CIRCOSTANZA TENUTA IN GRAN CONTO NEI CIRCOLI DELLA SINISTRA: ‘HA FREGATO PRODI E VELTRONI’, COME SE..."