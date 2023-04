CHE CASTA FAI? MOLTI EX GRILLINI, FINITI IN PARLAMENTO NELLE SCORSE LEGISLATURE, SI SONO RICICLATI IN UN ALTRO PARTITO. UN ESEMPIO? RACHELE SILVESTRI, FINITA NELLA CASA DI FRATELLI D’ITALIA, COME GIÀ WALTER RIZZETTO E SALVATORE CAIATA – UN ALTRO GRILLINO PENTITO È EMANUELE DESSÌ, CHE ORA COMBATTE “IL NEOCOLONIALISMO IMPERIALISTA DELLA NATO” – DI BATTISTA, DOPO I SUOI VIAGGI IN GIRO PER IL MONDO, RICICCIA CON LA SUA ASSOCIAZIONE “SCHIERARSI”…

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

Giancarlo Cancellieri

Uno, nessuno, o forse centomila. All’inizio, però, per tutti ci sono stati i meet up di Beppe Grillo prima e il Movimento 5 Stelle: primi passi nel mondo politico. Ora molti stellati che hanno lasciato il partito o sono stati espulsi proseguono il loro percorso. Dall’estrema sinistra all’estrema destra è possibile rintracciare ex più o meno delusi dalla loro precedente vita politica.

Quello di Giancarlo Cancelleri, passato a Forza Italia, è solo l’ultimo di una lunga serie di addii. La prima fu Vincenza Labriola, pugliese, transitata da Forza Italia, rieletta nel 2018. Poi i parlamentari o i big che hanno lasciato il Movimento sono fioccati come neve, a decine, a centinaia.

RACHELE SILVESTRI

Così si possono trovare una truppa di ex in Fratelli d’Italia (Walter Rizzetto, Salvatore Caiata e Rachele Silvestri) o un assessore in quota Pd (Max Bugani) a Bologna. O addirittura, chi, come Federico Pizzarotti, simbolo del grillismo della prima ora, è diventato presidente di un altro partito, +Europa, conquistando il nuovo ruolo nel giro di pochi mesi. Non manca ramo o colore politico in cui non figurino ex. Molti, però, non si sono limitati a transitare in un partito, ma hanno dato vita a nuove formazioni o associazioni.

L’ultimo, ma solo in ordine di tempo in questa Spoon river stellata è Emanuele Dessì. L’ex senatore è presidente di Noi, un partito che si pone come obiettivo quello di «consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione con le comunità, i governi e le ambasciate dei Paesi che oggi combattono il neocolonialismo imperialista della Nato». […]

Walter Rizzetto - deputato di fratelli d'italia - presidente della commissione lavoro

Barbara Lezzi e Nicola Morra hanno dato vita a Equa e potrebbero sostenere già alcuni candidati sindaci alle prossime Amministrative di maggio. Anche Alessandro Di Battista è tornato in campo: per il momento con la sua associazione «Schierarsi» è impegnato «solo» nell’attivismo […]

NICOLA MORRA GIUSEPPE CONTE alessandro di battista a belve 4 ASSOCIAZIONE SCHIERARSI barbara lezzi non e l'arena 2